Ватикан продолжает следить за ситуацией в Беларуси
Ватикан продолжает следить за ситуацией в Беларуси. Об этом заявил директор Зала Печати Маттео Бруни.
"Святой Престол продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Беларуси", — передает его слова Vatican News.
Бруни добавил, что святой престол следит за действиями разных политиков, вовлеченных в беларуские события.
При этом Ватикан остается по-прежнему привержен своему обязательству "способствовать достижению демократических и мирных решений в ответ на законные требования беларуского народа".
В августе 2020 года папа Франциск призвал беларуские власти к диалогу, прекращению насилия, уважению справедливости и права.
Источник: euroradio.fm
16:09 11/06/2021
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