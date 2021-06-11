Ватикан продолжает следить за ситуацией в Беларуси





"Святой Престол продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Беларуси", — передает его слова Vatican News.





Бруни добавил, что святой престол следит за действиями разных политиков, вовлеченных в беларуские события.





При этом Ватикан остается по-прежнему привержен своему обязательству "способствовать достижению демократических и мирных решений в ответ на законные требования беларуского народа".





В августе 2020 года папа Франциск призвал беларуские власти к диалогу, прекращению насилия, уважению справедливости и права.