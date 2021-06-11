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Привет от Воскресенского: за призывы к санкциям там предложили "поражать в правах"

Призывы к санкциям могут повлечь уголовную или административную ответственность и запрет на общественную и политическую деятельность.

На встрече так называемого "Круглого стола демократических сил" прорабатывалось решение об введении уголовной и административной ответственности за призывы к санкциям. 

Об этом заявил участник «Круглого стола» Вадим Боровик в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня».

«Мы прорабатываем решение в двух формах. Либо это закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и КоАП, либо декрет Президента. Изучаем оба варианта, они будут вынесены на рассмотрение главы государства», - заявил Боровик. 

Помимо уголовной и административной ответственности планируется ввести еще одно наказание: поражение в политических правах. То есть лица, призывающие к санкциям, должны на определенный срок лишаться права баллотироваться, участвовать в политической деятельности, высказываться по общественно-политическим вопросам, подчеркнул Боровик.

Он считает необходимым «разделять тяжесть проступка» и не наказывать за «лайки».

«Одно дело - какой-то недалекий гражданин лайк поставил. И совсем другое - когда политик бегает по европейским приемным и выклянчивает санкции против своей страны», - сказал он.
Источник: thinktanks.by
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