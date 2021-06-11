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Глава МИД Британии: У нас нет доказательств причастности РФ к посадке самолета Ryanair в Минске

Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил об отсутствии у Лондона доказательств причастности Кремля к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске

"У нас нет ... доказательств какого-либо участия России в принудительной посадке гражданского самолета в Белоруссии", — приводит агентство Рейтер слова министра.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая рейс Ryanair был принудительно посажен в минском аэропорту из-за сообщения о якобы минировании, которое оказалось ложным. 

В самолете находился основатель "экстремистского" Telegram-канала Nexta журналист Роман Протасевич со своей подругой, гражданкой РФ Софьей Сапега. Они арестованы.

Западные страны раскритиковали произошедшее и заявили, что борт вынудили совершить посадку, они готовят новые санкции в отношении режима Лукашенко. 
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