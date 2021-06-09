Как Польша стала очагом напряженности между Минском и Брюсселем

Один из конфликтных эпизодов был связан с темой «проклятых солдат», которая и в предыдущие годы осложняла двусторонний диалог. Однако в этот раз она привела к взаимной высылке дипломатов, пишет belmarket.by. Причем на каком-то этапе Варшава воздержалась от дальнейшего раскручивания спирали эскалации, и дипломатический конфликт казался исчерпанным. Более того, по дипломатическим каналам началась, пусть очень осторожно и предварительно, дискуссия о возможных путях выхода из тупика. В частности, стали высказываться идеи о том, как можно было бы «закрыть» тему «проклятых солдат». Но 25 марта Генпрокуратура Беларуси заявила о возбуждении уголовного дела в отношении председателя незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелики Борис, члена главного правления организации Анджея Почобута и других представителей СПБ. Им также были инкриминированы «реабилитация нацизма и оправдание геноцида белорусского народа». Борис и Почобут были арестованы, у ряда представителей СПБ прошли обыски. Параллельно начались проверки в отношении действующих в стране польских школ.





Ситуация получила естественный широкий и крайне негативный резонанс как в Польше, так и в ЕС, где тема национальных меньшинств традиционно относится к числу наиболее чувствительных. Более того, в Польше она мгновенно превратилась из внешнеполитической во внутриполитическую. Притом приоритетную: Беларусь вновь оказалась на первых полосах общенациональных газет, и польские политики стали соответствующим образом на нее реагировать. В том числе и на региональном уровне. Например, о приостановке официального партнерского сотрудничества с Гродно заявил Городской совет Белостока. Такая эскалация, безусловно, качественно отличалась от дипломатического конфликта.





В этой связи эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра» обращают внимание на совещание на уровне А.Лукашенко, основной темой которого стала оптимизация сети белорусских загранучреждений, на котором также обсуждалось положение дел в отношениях с Польшей. По его итогам Владимир Макей в очередной раз высказал критику в адрес Варшавы, но при этом подчеркнул, что Минск остается заинтересованным «в нормальных, конструктивных отношениях с Польшей и другими соседними странами». Судя по словам Макея, на совещании рассматривались варианты деэскалации ситуации в белорусско-польских отношениях: «Мы заинтересованы в развитии торгово-экономического взаимодействия, и сегодня обсуждался вопрос возможного возврата послов в наши страны. Но понятно, что для этого должны быть серьезные основания, позволяющие всем сторонам надеяться, что это приведет к более спокойному развитию ситуации и переводу ее в нормальное дискуссионное русло».





Еще одним важным сюжетом в белорусско-европейских отношениях последнего времени стала разработка Минском контрсанкций в отношении государств, которые ввели ограничительные меры против Беларуси. Как отмечалось в прошлых выпусках «Минского барометра», белорусские власти заявили о решительности отвечать на санкционное давление, а Лукашенко фактически потребовал не оставлять без реакции ни один эпизод с новыми санкциями. Несмотря на отсутствие существенных возможностей для контрдавления экономическими средствами из-за узости собственного рынка и высокой степени болезненности многих ответных мер для экономики самой Беларуси, Минск подготовил соответствующий механизм реагирования.





Лукашенко подписал указ №128 «О применении специальных мер», который фактически ввел механизм принятия контрсанкций в отношении товаров и услуг из государств, применяющих ограничительные меры против Беларуси. Указ напрямую не называет ни одно государство в качестве адресата и уполномочивает Совет Министров «установить перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц», подпадающих под его действие. Однако общая направленность документа на страны ЕС понятна из событийного контекста. Постановление Совмина №240 от 23 апреля это подтверждает, так как все 3 компании в перечне запрещенных товаров европейские: «BEIERSDORF», «SKODA AUTO» и «LIQUI MOLY». При этом премьер-министр Р.Головченко подчеркнул намерение властей применять контрсанкционный механизм точечно и лишь вынужденно: «Указ будет применяться только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении нашей республики».





Кроме того, Минск открыто заявил и о намерении продолжать отвечать на санкции репрессивными методами внутри страны. Так, в интервью телеканалу «Беларусь-1» Макей высказал получивший позже большой резонанс тезис о том, к чему может привести продолжающееся политическое и санкционное давление на Беларусь: «Это приведет однозначно, если дальше будет нагнетаться ситуация, к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры».





Эксперты «Минского диалога» считают, что после внешнеполитического совещания у Лукашенко соображения официального Минска по поводу возможностей для деэскалации в отношениях с Варшавой, вероятно, были переданы польской стороне. В ближайшее время станет понятно, насколько белорусские предложения могут быть восприняты Польшей с учетом уже произошедшего ухудшения отношений, а также возможных обострений в будущем. Ожидать динамичной стабилизации, не говоря уже о нормализации отношений не приходится. Однако и градус напряженности вполне может вновь снизиться и вернуться на уровень до негативных событий марта.





В целом отношения с ЕС будут оставаться в зоне повышенной турбулентности. Стороны будут искать наиболее приемлемые для них подходы друг к другу в новой конфликтной реальности, однако им будет сложно зафиксировать какие-то устойчивые договоренности из-за продолжающихся репрессий внутри Беларуси и все новых мер санкционного давления на Минск со стороны ЕС. В таких условиях очень высока вероятность все новых кризисных «вспышек», ведущих к новой эскалации в отношениях как с отдельными государствами-членами ЕС, так и по линии Минск-Брюссель.



