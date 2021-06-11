К делу Бабарико адвокаты приобщили важные доказательства

Из важного, что было в тот день, остановлюсь на трех моментах.





Суд отказался приобщить к делу материалы, которые доказывают озвученные Виктором Бабарико доводы про то, что уголовное преследование в отношении него не имело цели раскрытия реального преступления, а было направлено на воспрепятствование ему в выражении политического мнения и участия в выборах президента. Свою позицию Виктор Бабарико, выступив 6 апреля в заседании, обосновал конкретными фактами о том, что начало и успехи его избирательной кампании по времени совпадают с реакцией должностных лиц и правоохранительных органов, которая привела к возбуждению уголовного дела и заключению его под стражу. Но доказательства этих фактов суд в деле видеть не захотел. Хотя есть прямая норма, обязывающая суд приобщать к делу материалы, собранные защитой. Тем не менее, выдержки из отклоненных судом материалов и ссылки на источники их размещения мы привели в письменном ходатайстве, которое в дело все-таки попало.





Суд отказался вызвать в заседание двух граждан Латвии, которые неоднократно упоминаются в обвинении как лица, через которых якобы Виктор Бабарико совершал инкриминируемые действия. В ходе предварительного следствия эти граждане допрошены не были. Их показаний в деле нет. Ранее отказ вызвать их мотивировался тем, что якобы отсутствуют сведения об их адресах, а также что якобы предпринимались меры для их допроса путем направления просьбы о международно-правовой помощи. Теперь мы уже в третий раз ходатайствовали о вызове этих людей: мы нашли в дебрях 122-х томов дела паспортные данные и адреса этих гражданах, а также привели норму международного договора про возможность вызова этих граждан непосредственно судом. И главное - мы показали, что просьбы о международной помощи направлялись вообще не по этому делу, что эти просьбы направлялись не судом, и что в них вопрос о вызове граждан в суд или о вручении им повестки даже не ставился. Но вызывать их суд отказался. Хорошо, что закон позволяет нам в этой ситуации заявить о недоказанности обстоятельств, указанных в обвинении в связи с именами этих граждан.





Удалось приобщить к делу исключительно важные новые доказательства, собранные нами за пределами Беларуси. Эти документы опровергают ключевые доводы обвинения о том, что:





1) якобы Виктору Бабарико была подконтрольна латвийская компания, вошедшая в начале 2005 года в состав участников белорусской компании, реализующей совместный проект с "Белгазпромбанком";





2) якобы поступающие в латвийскую компанию дивиденды от белорусской компании таким образом были "приняты" Виктором Бабарико в качестве взятки. показали, что учредителем латвийской компании и членами органов ее управления были субъекты, не просто никак не связанные с Виктором Бабарико, но даже ни разу не упоминавшиеся никем в этом уголовном процессе. И показали, что поступающие в латвийскую компанию дивиденды никакого отношения к Виктору Бабарико не имели. Но это отнюдь не все, есть еще ряд заслуживающих внимания фактов в пользу невиновности.





21 июня в 10:00 начинаются судебные прения. Сначала выступят с речами прокуроры, потом - адвокаты.





Обвинение зачитывали много дней, потом много дней длились допросы и еще больше - зачитывание документов. Всё это создаёт иллюзию о том, что есть некое сложное преступление и какие-то его доказательства. Мы простыми словами объясним, почему обвинение безосновательно.