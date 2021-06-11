Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным в Женеве
Бывший президент США Дональд Трамп направил нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену письмо с пожеланием удачи на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что его саммит в Хельсинки в июле 2018 года "принес Америке победу".
"Удачи Байдену в общении с президентом Путиным - не засыпайте во время встречи и, пожалуйста, передайте ему мои самые теплые пожелания", - цитирует обращение Трампа издание The Madison Leader Gazette, пишет ru.oxu.az со ссылкой на "Известия".
Трамп регулярно во время президентской гонки называл своего соперника Байдена Сонным Джо из-за видеороликов, на которых политик выглядит невыспавшимся и уставшим.
Саммит президентов США и России запланирован на 16 июня в Женеве, он станет их первой личной встречей после вступления Байдена в должность. При этом для Путина поездка в Женеву будет первым зарубежным визитом с января 2020 года.
Лидеры планируют обсудить стратегическую стабильность, разоружение, экологию и пандемию COVID-19, а также конфликты в горячих точках.
09:01 11/06/2021
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