Встреча Светланы Тихановской с президентом Чехии Милошем Земаном. Фото пресс-службы Светланы Тихановской





– На встрече со Светланой Тихановской президент Чехии Милош Земан произнёс следующую фразу: «Беларусь – это единственный вопрос, объединяющий все политические силы Чехии».





Чтобы понять всю важность и экстраординарность этого заявления, нужно для начала сказать пару слов о внутриполитической ситуации в Чехии.





В последние месяцы Чехия находится в ситуации жёсткого противостояния между президентом и премьером (да, в демократических странах так бывает довольно часто). Внешнеполитическим измерением этого противостояния является отношение к руководству России.





Правящая партия во главе с премьер-министром обвиняет Кремль в организации взрывов на военном складе в деревне Вребитца, унёсшем жизни двух граждан Чехии.





В то же время президент Земан настаивает на том, что взрыв был результатом неосторожного обращение с оружием, а российская разведка тут не при чём, и вообще с Россией нужно всячески дружить.





Особой остроты положению придаёт то, что вскрылись факты вероятно коррупционного обогащения господина Земана и его окружения на контрактах с российскими госкомпаниями. Говорят, даже о возбуждении уголовного дела против действующего президента (да, зависть – плохое чувство, но тут мы вас не осудим).





Как бы то ни было, и дела, и слова президента Земана говорят о его очень дружественном отношении к руководству Кремля. Поэтому мы очень удивлены столь тёплым приёмом, который Земан устроил для Светланы Тихановской.





Да, для той самой Тихановской, которая ещё три недели назад находилась в уголовном розыске на территории РФ. Теперь же из розыска её убрали, а один из главных европейских «друзей Путина» обещает ей полную поддержку – удивительные дела.





Важно понимать, что Земан не является другом Путина в прямом смысле этого слова. Тут лучше подходит немецкий политический неологизм «Putinversteher» – дословно «пониматель Путина».





Так называют политиков, выступающих за отмену санкций против России, несмотря на нарушения международных норм, агрессивную внешнюю политику и политические репрессии.





Такие политики называют себя рациональными реалистами, мол, Россию нужно принимать такой, какая она есть, и лучше с ней сотрудничать, чем враждовать. Их противники говорят об аморальной циничности и предательстве идеалов демократии.





Как бы то ни было, с уверенностью можно говорить об одном: нарушение прав и свобод граждан в других странах совершенно не заботит понимателей Путина.





Тем удивительнее, что Тихановская успела встретиться и получить поддержку от двух главных европейских «друзей Кремля» – президента Чехии Земана и канцлера Австрии Курца.





Почему же для них нормально сотрудничать с российской автократией, но при этом совершенно неприемлемо иметь дело с белорусским режимом?





Тут есть несколько причин. Россия несравнимо важнее для Европы как экономический партнёр, да и масштаб репрессий в России (пока?) существенно ниже. Но главной нам видится другая причина.





После захвата пассажирского лайнера режим Лукашенко стал реальной угрозой для европейской безопасности. Это настолько важно, что даже европейские «друзья Кремля» однозначно встают на сторону белорусского народа в лице его законного представителя Светланы Тихановской.





Вывод. Своим крайне неадекватным и агрессивным поведением белорусская диктатура стала неприемлема даже для тех, кого Путин называет «здравомыслящими политиками Европы».





Сейчас Курц и Земан (а это самые влиятельные среди «здравомыслящих») пытаются донести до президента России очевидную мысль – Лукашенко нужно убирать для общего блага.