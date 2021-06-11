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Президент Чехии Земан предложил Тихановской открыть в Праге офис белорусской оппозиции

Президент Чехии Милош Земан предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, которая находилась в стране по приглашению спикера Сената Милоша Выстрчила, открыть представительство в Праге. Чешский лидер, также заявил, что встреча с ней была дружеской.

Фото: президент Чехии Милош Земан (GettyImages)

Об этом Земан сообщил радиостанции Frekvence-1, возвращаясь из рабочей поездки в Австрию.

"Это была дружеская встреча (с Тихановской - ред.) и я, кстати, предложил ей открыть офис белорусской оппозиции в Праге", - сказал чешский лидер, отвечая на вопрос журналистов о переговорах с лидером белорусской оппозиции.

Светлана Тихановская находилась в Чехии по приглашению спикера Сената Милоша Выстрчила с 6 по 10 июня. Во время визита она встретилась с руководителями обеих палат парламента страны и главой МИД Якубом Кулганеком. Также ее приняли премьер-министр Андреем Бабишом и президент Милош Земан.

Напомним, 29 мая в ряде городов Европы прошли акции солидарности с Беларусью. Участники пикетов вышли с бело-красно-белыми (БЧБ - от белорусского "бела-чырвона-белы сцяг") флагами, которые нынешние власти Беларуси назвали запрещенной символикой.

Отметим, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в конце мая поддержала мобилизационный план "Перамога", разработанный ситуативно-аналитическим центром. Она подчеркнула, что предложенные меры позволят увеличить массовость акций, сохраняя при этом анонимность их участников.

Как писало РБК-Украина, ранее она заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. По ее словам, страна превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

 
 
 
 
 
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Источник: Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина
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