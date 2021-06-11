— «Россия Беларусь в беде не оставит», — пообещал посол РФ Лукьянов 10 июня на пресс-конференции в Минске. Да, на уровне риторики Москва горой за белорусского союзника (хотя и на этом уровне есть нюансы), — пишет Александр Класковский. — Но вот сильно вкладываться в материальную поддержку российская сторона явно не спешит.





Скупостью такой поддержки Кремль стимулирует партнера быть сговорчивее, например, в вопросе согласования союзных программ (бывших дорожных карт интеграции).





По словам Лукьянова, из 28 союзных программ остается несогласованной лишь одна — связанная с энергоносителями. Программа же, которая касается налоговой сферы, в целом принята.





В общем, похоже на то, что по налоговой части Кремль белорусскую сторону дожал.





Она, судя по сюжету долгих переговоров, была готова пойти на жертву такого рода в обмен на более дешевый газ и компенсацию за налоговый маневр в российской нефтянке.





Но, как видим, программа, касающаяся энергоресурсов, еще дискутируется, то есть никаких гарантий для Минска нет, в то время как по части налоговой системы некие уступки он уже, надо понимать, сделал.





Иначе говоря, Москва здесь, похоже, переигрывает белорусскую сторону. И в вопросе энергоресурсов козыри тоже в ее руках.





Причем в плане углубления интеграции количество неизбежно переходит в качество. По отдельным направлениям вроде как ведется речь только об экономике, но в сумме получается большая политика — политика институциональной привязки Беларуси к РФ.





Заякорив соседку через союзные программы, Кремлю будет проще ставить вопрос и о единой валюте, и о наднациональных органах. При этом Москве на руку углубление изоляции белорусского режима.





Между тем прижатые с двух сторон белорусские власти, судя по ряду симптомов, снова готовятся торговать политическими узниками. Такой ход помогал разблокировать отношения во время прежних циклов ссор и замирений с Западом.





Но сейчас стороны зашли в противостоянии как никогда далеко. В свежей резолюции Европарламент подчеркнул, что не признаёт Лукашенко президентом Беларуси.





В свою очередь, ее власти явно боятся остановить репрессии, чтобы не воспрянули духом противники режима, и уж тем более не готовы к демократизации, прозрачным конкурентным выборам.





В общем, перспективы, что завяжется торг с Западом, пока ничтожны. Вдобавок Минск не слезает с угроз: будем давить гражданское общество, выгоним ваши компании из страны и т.п.





Москва же готова и впредь похлопывать союзника по плечу: не робей, не бросим. Но при этом она будет решать не проблемы белорусского народа и даже не проблемы Лукашенко (фамилия президента Беларуси для Кремля дело второе), а свои собственные великодержавные задачи.