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Давший Макрону пощечину мужчина получил 4 месяца тюрьмы

Сторона обвинения требовала для Тареля более суровое наказание за совершенное – 18 месяцев заключения.

Суд приговорил Дамьена Тареля, давшему президенту Франции Эммануэлю Макрону пощечину, к четырем месяцам лишения свободы, сообщил канал BFMTV.
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При этом прокуратура требовала наказать Тареля 18-ю месяцами заключения. Сейчас у его защиты и прокурора есть десять дней, чтобы оспорить вердикт.

Макрон во вторник 8 июня после посещения лицея в департаменте Дром вышел к местным жителям. Один из мужчин взял президента за руку и дал ему пощечину. После произошедшего нападавший был задержан, как и человек, который снимал происходящее на видео. Оба были взяты под стражу.

Позже президент Франции призвал не преувеличивать значение произошедшего и отметил, что продолжит встречи с гражданами страны.
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