Богрецов: «Нужно начать настоящий диалог, а не его имитацию»

IT-предприниматель Максим Богрецов записал обращение , в котором назвал основные шаги для разрешения ситуации.





– Прошел почти год с тех пор, как политические события в нашей стране стали причиной беспрецедентного кризиса, который, мы уверены, будет иметь долгосрочные последствия для всех, кто связан с Беларусью.





Этот кризис разрушает наш человеческий потенциал, он ломает жизни людей, разрушает экономику, приводит к ослаблению независимости и суверенитета. Бизнес перевозит опытный и высококвалифицированный персонал за рубеж. Инвесторы не рассматривают нашу страну как безопасное место для своих вложений.





Многие молодые и перспективные люди, вместо того, чтобы учиться и с оптимизмом смотреть в будущее, уезжают, сидят за решеткой или переживают из-за своих пострадавших друзей и коллег. Не все из них будут связывать свое будущее с Беларусью, часть из них страна теряет навсегда.





Торговля, инвестиции, производство, инновации, общечеловеческие отношения – все идет под нож политического противостояния. Эмоции уже давно зашкаливают. Казалось бы, что хуже уже быть не может, но эскалация продолжается и уже представляет прямую угрозу экономической состоятельности, независимости и суверенитету. Для всех белорусов это – высшая ценность, мы – патриоты.





Для разрешения кризиса, заявил Максим Богрецов, нужно сделать три шага, причем первый из них необходимо предпринять власти.





– Начать скорейшее освобождение людей из СИЗО и тюрем, применить амнистию или иной механизм – это абсолютно необходимое действие. Чем дальше, тем это будет сложнее, – подчеркнул политик. – Это позволит избавиться от внутреннего напряжения, от которого так сильно устали белорусы, и поможет в нормализации отношений с зарубежными партнерами. Затягивание с принятием такого решения только осложняет ситуацию с каждым днем.





Второй шаг – это вспомнить, что же нас объединяет, а не постоянно спорить о том, что нас разделяет. Какой мы хотим видеть нашу страну в будущем: свободной, сильной, богатой, процветающей, с экономикой с высокой долей услуг или производства? Как обеспечивается порядок в стране? Как мы видим конституционный строй и механизмы выражения воли людей?..





Для того, чтобы последствия кризиса не пришлось разгребать нашим внукам или их детям, нам нужно начать диалог, и в этот раз – настоящий диалог, а не его имитацию. И третий шаг – общий, совместный план действий.





Необходим план по восстановлению доверия к избирательной системе, восстановлению норм закона и безопасности, план по выходу из политического кризиса, по экономическому развитию. Произойдет ли это? Я уверен. Все зависит от того, как быстро мы начнем действовать.



