Александр Томкович: В тюрьме должно быть стерильно чисто…

Публицист и писатель Александр Томкович поделился с «Белорусским партизаном» личными рефлексиями от нового государственного праздника – Дня народного единства.





- Лукашенко установил новый государственный праздник - День народного единства, который должен отмечаться 17 сентября. В этот день в 1939 году СССР напал на Польшу (1 сентября началась Вторая мировая война с вторжения Германии в Польшу), в результате чего Западная Беларусь вошла в состав БССР. Так какой символизм заложен в новом празднике?

Ошмяны сегодня





- Для моих родных Ошмян (имеется в виду старшее поколение), прежде всего, это приход «первых советов», а то что центральная площадь райцентра носит название 17 сентября задолго до того, как этот день решили сделать государственным праздником, говорит о том, что освободили от «гнета польских панов» всерьез и надолго.





Предполагаю, многие будут приветствовать это решение. В частности, искренне уважаемый мной Сергей Дубавец, который видит в нем не только собственный день рождения, но и символ объединения белорусов. Имеют право.





Не стану никого переубеждать и даже рассказывать воспоминания свидетелей тех дней о том, что солдаты Красной армии понятия не имели о некоторых предметах нижнего белья и наивно верили, что кундюки (так у нас называют завернутое в марлю соленое высушенное мясо) растут на деревьях.





Гораздо важнее другое. Не может быть полноценным праздником день начала войны. Именно войны между Советским Союзом и Польшей. Как бы этот день не называли, некоторые 17 сентября все равно будут вспоминать пакт Молотова-Риббентропа.





Полностью согласен с теми, кто считает «новый праздник» местью Польше. Иначе этот нонсенс и назвать трудно.





Впрочем, не меньшим нонсенсом звучат и высказывания, что поляки хотят забрать Гродненскую и Брестскую области. Когда кто-то озвучивает эту глупость, всегда спрашиваю: «А ты хоть от одного поляка это слышал?»





Тем, кто забыл суть терминов насчет «первых» и «вторых» советов, напомню, что обе даты связаны с освобождением. 3 июля 1944 года вся Беларусь была освобождена от фашистов, а 17 сентября 1939 года от «польского гнета» освободили ее западную часть. Первая дата стала государственным праздником раньше, вторая -- сейчас.





С ней и связано понятие «первых советов».





Пусть меня простят профессиональные историки, если в хронологию закрадется какая-то неточность.





Как известно, Западную Беларусь «освободили» 17 сентября 1939 года и даже создали соответствующее белорусское новообразование, в которое входил и Вильнюсский край вместе с сегодняшней литовской столицей. Но через три дня Сталин передумал, и отдал эти земли литовцам.

22 июня 1941 года Гитлер напал на СССР. То есть просуществовали «первые советы» совсем недолго, потому многим больше запомнились «вторые». Особенно моей (светлой памяти) бабушке, которая во время немецкой оккупации вышла замуж за соседа, который не попал под советскую мобилизацию, и родила мою мать.





Когда пришли «вторые советы», бабушку сразу же забрали. Ночью, в одной ночной рубашке, отвезли в подвал новых властей. Утром кто-то пожалел ее двухлетнюю дочь, и бабушку отпустили. Она вспоминала, что, когда выходила с того темного подвала, под ногами что-то хлюпало. На свету выяснилось --человеческая кровь…





Архивное фото, ГУЛАГ





А вот ее сестре повезло меньше – шесть лет лагерей. До этого та побеждала на конкурсах красоты, а из ГУЛАГА вернулась почти неходячим инвалидом.

Вряд ли кто-то хотел заложить подобный «символизм», но факт остается фактом.

Так что для многих это не какой не праздник, а принуждение к празднику.





- Целый «Год народного единства» режим уничтожает своих политических противников. Какое же единство получится по итогам зачистки общественно-политического поля?





- Одна из героинь моих книг Нина Довгучиц в ответ на восхищения по поводу чистоты столичных улиц (не понимаю почему они должны быть обязательно грязными) очень точно подметила: «В тюрьме тоже чисто».





Очень похоже на то, что кому-то нужна именно такая «чистота»…





Не один я часто вспоминаю сагу о Гарри Потере. Так вот: Сами-Знает-Кто теперь стал Тем-Кого-Нельзя называть.





Его или надо хвалить, или это уже экстремизм.





На мой, бесспорно субъективный взгляд, новые изменения в законодательство как раз на это и нацелены.





В тюрьме должно быть стерильно чисто…





- Карбалевич отметил важную деталь: речь идет не о единстве всего народа, а только о сторонниках Лукашенко. Лукашенко своих сторонников награждает, откармливает, вооружает («Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия…», заявил он на совещании по проблемам ВПК). Не обернется ли противостояние вооруженного меньшинства против безоружного большинства новым «геноцидом против тутси»?





- Очень этого не хотелось бы. Надеюсь, у власть имущих хватит инстинкта самосохранения. Своего хорошего приятеля, умного и неординарно честного Сашу Федуту, которого в насмешку над здравым смыслом сделали этаким террористом-пушкинистом, я не могу представить с автоматом в руках. А вот тех, кого сегодня называют не очень благозвучным словом, могу. Сначала они перестреляют «тутси», потом тех, кого сегодня боготворят.





И это, к сожалению, уже не насмешка.





В нашей новейшей истории (вспомним часы репрессий) нечто подобное уже было. Напрасно кто-то думает, что он все время будет стоять на вышке с автоматом, а всякие «тутси» махать внизу кайлом. Довольно часто случалось так, что автомат кайлом заменяли ему самому, а на его место ставили еще более «преданного».





Относительно стрелкового оружия я не совсем понял, о чем конкретно идет речь и на какие российские технологии кто-то рассчитывает.





Архивное фото, Минск, 2020.





Если о различных модификациях автомата Калашникова (в разных странах сегодня их около ста миллионов штук, половина из которых контрафакт), то возможен вариант покупки соответствующей лицензии.





Если об оружии спецподразделений, то вариантов нет вообще.





Во-первых, массового производства никто не допустит.





Во-вторых, того что есть, не хватит. Не хватило же большевикам на всех «кожаных тужурок»…





- Говорят, Лукашенко понял, что на голом насилии невозможно удержать власть, нужна идеология. А разве до сих пор официальный Минск проповедовал некую внятную идеологию?





- Попыток было множество. Некоторые генералы даже книжки по этому поводу писали. Только вот ничего не получилось. По очень простой причине – вещи не назывались своими именами. Просто вся официальная идеология уже почти тридцать лет сводится к умению лизать место, которое в приличных текстах обозначают многоточием…







