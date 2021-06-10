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Украина потребует репараций от России

Кабинет министров Украины принял проект Стратегии внешнеполитической деятельности до 2024 года, в которой прописано требование репараций от России за ущерб территориальной целостности страны.

"Дождались. Правительство согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности Украины до 2024», - написал в Twitter глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Его цитирует afn.by

«Мы много работали над ней вместе с другими институтами, экспертами, общественностью. Первый в истории стратегический документ такого уровня по внешней политики Украины. Ожидаю утверждения СНБО», - добавил он.

Одним из приоритетов стратегии называется прекращение войны с Россией и требование от Москвы "компенсации и других форм репараций" за ущерб, причиненный "вследствие временной оккупации территорий". В документе указывается, что мирное сосуществование обеих стран возможно лишь после возвращения Украине Крыма и Донбасса и выплаты Россией репараций, передает DW.

В проекте стратегии Москва называется основной угрозой для Украины и Евросоюза, в связи с чем ставится цель прекращения при международной поддержке "агрессивной политики России" и восстановления территориальной целостности страны.

Авторы документа также отмечают, что демократические преобразовании в России будут отвечать интересам Украины.
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