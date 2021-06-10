Сергей Возняк. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал член Центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир»





Комментируя указ Александра Лукашенко об учреждении в Беларуси Дня народного единства, Возняк обратил внимание на дату его празднования – 17-е сентября.

«У даты 17 сентября 1939 года, как у медали, - две стороны. Да, это день воссоединения народа Беларуси. Но это ещё и день практической реализации секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа, о котором даже советская историография предпочитала лишний раз не упоминать», - обозначил он.

Поэтому, убежден Возняк, простого белорусского ответа на дату 17-е сентября нет.

«Что касается абстрактного “народного единства”, то я не верю в сей феномен в стране, раздираемой глубокими гражданскими противоречиями и социальной конфронтацией», - обратил внимание он.

В то же время Возняк высказал предположение, что указ Александра Лукашенко о появлении в стране праздника Дня народного единства выполнит две функции.

«Во-первых, вдохновит на время ту часть общества, которая за власть. А во-вторых, надолго вставит очередную "шпильку" в и без того очень сложные белорусско-польские отношения», - резюмировал он.



