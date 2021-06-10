+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Повар Путина" подал в суд на главреда "Эха Москвы": отказывается быть "хозяином ЧВК Вагнера"

Пригожин подал в суд на главреда «Эха Москвы» Венедиктова из-за фразы про «хозяина ЧВК Вагнера»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, который также известен как "повар Путина", подал иск в Пресненский районный суд Москвы к "Эхо Москвы", главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову и главному редактору сайта Виталию Рувинскому. Об этом во «ВКонтакте» сообщает принадлежащая бизнесмену компания «Конкорд», передает Новая газета.

«Истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Евгений Викторович является "хозяином ЧВК Вагнера", требует удаления и опровержения данной информации», — говорится в заявлении.

Пригожин требует назначить штраф в размере 200 тысяч рублей в случае отказа удалить информацию и взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда.

Венедиктов подтвердил, что Пригожин подал на него в суд.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]