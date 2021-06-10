"Повар Путина" подал в суд на главреда "Эха Москвы": отказывается быть "хозяином ЧВК Вагнера"
Пригожин подал в суд на главреда «Эха Москвы» Венедиктова из-за фразы про «хозяина ЧВК Вагнера»
Российский бизнесмен Евгений Пригожин, который также известен как "повар Путина", подал иск в Пресненский районный суд Москвы к "Эхо Москвы", главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову и главному редактору сайта Виталию Рувинскому. Об этом во «ВКонтакте» сообщает принадлежащая бизнесмену компания «Конкорд», передает Новая газета.
«Истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Евгений Викторович является "хозяином ЧВК Вагнера", требует удаления и опровержения данной информации», — говорится в заявлении.
Пригожин требует назначить штраф в размере 200 тысяч рублей в случае отказа удалить информацию и взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда.
Венедиктов подтвердил, что Пригожин подал на него в суд.
17:06 10/06/2021
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