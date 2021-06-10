Евгений Пригожин, который также известен как "повар Путина", подал иск в Пресненский районный суд Москвы к "Эхо Москвы", главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову и главному редактору сайта Виталию Рувинскому. Об этом во «ВКонтакте» Российский бизнесмен, который также известен как "повар Путина", подал иск в Пресненский районный суд Москвы к "Эхо Москвы", главному редактору радиостанциии главному редактору сайтаОб этом во «ВКонтакте» сообщает принадлежащая бизнесмену компания «Конкорд», передает Новая газета.





«Истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Евгений Викторович является "хозяином ЧВК Вагнера", требует удаления и опровержения данной информации», — говорится в заявлении.





Пригожин требует назначить штраф в размере 200 тысяч рублей в случае отказа удалить информацию и взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда.





Венедиктов подтвердил, что Пригожин подал на него в суд.







