– Вчера синод РПЦ отправил в отставку архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия «по состоянию здоровья». Как считаете, чья это инициатива?





– Очевидно, что это результат давления властей. Трудно говорить о степени давления, но руководство БПЦ приняло решение в угоду режиму.





А в РПЦ после замены в августе прошлого года по настоянию белорусских властей митрополита Павла на митрополита Вениамина взяли на вооружение политику по принципу «разбирайтесь сами». Поэтому если белорусский синод принял такое решение, в РПЦ его просто поддержали.





– Но патриарх Кирилл довольно нейтрально высказывался о кризисе в Беларуси: признавал случаи неоправданного насилия со стороны властей, призывал их «не откладывать в долгий ящик то, что вызывает» несогласие в обществе.





– Да, он старается высказываться абстрактно, но за словами действий же не следует. Нельзя сказать, что патриарх Кирилл на стороне белоруской власти, но он на стороне всякой российской власти.





– Артемий в августе прошлого года сказал: «Вам на коленях надо стоять — за все фальсификации, за ту ложь». Почему же только теперь он отправлен в отставку?





– Возможно, было просто не до него. А возможно пытались с ним как-то работать: Артемий некоторый период молчал.





– Официальную версию «по состоянию здоровья» вы полностью исключаете?





– Если бы дело было в состоянии здоровья, Артемий попросился бы в отставку сам. На белорусском синоде от него требовали написать прошение, это для них было бы удобно.





А так что получается: они что – врачи? Человек сам не просится в отставку, так они собрались и решили, что он больной. Смешно.





– Как отставка Артемия повлияет на ситуацию в БПЦ?





– Не думаю, что этим напугали тех, у кого есть убеждения. Кто раньше высказывался, тот и продолжит высказываться.





Много людей не согласны с политикой Вениамина. Но руководство рассчитывает в основном на пассивную часть церкви: кто в храме просто выполняет свои обязанности – крестит, венчает. И такие всегда будут, их большинство.





Авторитет в обществе для них какая-то абстракция, для них главное иметь авторитет перед властью, хорошо с нею дружить.





Другое дело, что церковь сделала хуже сама себе. Так у нее было какое-то лицо в обществе, демонстрировался плюрализм – эти «за», эти «против». А сейчас показали, что хотят превратиться чуть ли не в служанку режима.





Авторитет церкви среди верующих и в обществе после этого решения снизился еще больше.





«Белорусский партизан»