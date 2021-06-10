Российский посол назвал несогласованную "карту"

Посол РФ в Беларуси уточнил какая.





Это карта, связанная с энергоносителями, ценами и акцизами, заявил Евгений Лукьянов в пресс-центре Sputnik Беларусь





"Остается несогласованной, как полуфабрикат. Та, что связана с энергоносителями, ценами и акцизами. Другая карта находится в состоянии целом, она принята", - сказал Лукьянов.





О том, что в другой, "принятой" карте, дипломат не пояснил.