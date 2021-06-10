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Российский посол назвал несогласованную "карту"

Из 28 интеграционных карт, переименованных недавно в "союзные программы", не согласована лишь одна

Посол РФ в Беларуси уточнил какая.

Это карта, связанная с энергоносителями, ценами и акцизами, заявил Евгений Лукьянов в пресс-центре Sputnik Беларусь.

"Остается несогласованной, как полуфабрикат. Та, что связана с энергоносителями, ценами и акцизами. Другая карта находится в состоянии целом, она принята", - сказал Лукьянов.

О том, что в другой, "принятой" карте, дипломат не пояснил.
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