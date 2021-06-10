В суде Советского района Минска 10 июня продолжилось рассмотрение уголовного дела против политзаключенного жителя "Площади перемен" Степана Латыпова.





Напомним, 1 июня в суд Латыпова привезли с явными следами побоев, на процессе он заявил о так называемой "пресс-хате", в которую его бросила администрация тюрьмы, чтобы добиться признательных показаний.





После этого Степан пытался убить себя прямо в зале суда — во время заседания, сидя в клетке, он воткнул себе в горло ручку. Суд был прерван, мужчину забрали в больницу, где его прооперировали: повреждений жизненно важных органов обнаружено не было. И уже в ночь сразу после операции, с 1 на 2 июня, силовики забрали Степана из больницы и поместили в СИЗО-1 на Володарского.





судья Александр Волк, гособвинение поддерживает прокурор Владимир Рябов. Сегодня, как передает ПЦ "Вясна" , суд над политзаключенным продолжился. Дело рассматриваетгособвинение поддерживает





Что происходит на суде 10 июня?

На суд, который уже проходит в новом здании на улице Франциска Скорины, Степана Латыпова снова пришли поддержать много людей. Некоторые из них были в футболках "Берегите ежика!" По словам родных Степана, у него дома жили три ежа.





Также на суд пришли представители ЕС.





На суд смогло попасть около 15 человек – гораздо больше осталось на улице. Причина недопуска – "неблагоприятная эпидемиологическая обстановка".





Сам Степан Латыпов находится в стеклянной клетке. У него синяя шея, на которой виден большой шрам. С ним внутри – три конвоира в бронежилетах, к которым он пристегнут наручниками обеими руками.





Родные Степана объясняют это тем, что он состоит на профучете. На суде политзаключенный заявил, что материалы его дела у него забрали сотрудники СИЗО.





Латыпов заявил ходатайство об ознакомлении с делом, но ему отказали, так как он "уже ознакомлен". Судья Александр Волк поставил на рассмотрение вопрос о направлении Латыпова на судебно-психиатрическую экспертизу. На решение экспертов поставили следующие вопросы:





- Страдал ли Латыпов в момент совершения преступления психическими заболеваниями или другими расстройствами психической деятельности?





- Мог ли Латыпов осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими?





- Страдал или страдает Латыпов психическими заболеваниями в настоящее время? Если да, то может ли он участвовать в судебных мероприятиях?





- Нуждается ли в принудительных мерах безопасности и лечения? Способен ли самостоятельно защищать свои права в уголовном процессе?





Степан сказал, что в проведении экспертизы нет "ни малейшей необходимости": "Я уже проходил ее однажды".





Судья Александр Волк принял решение направить Латыпова на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Процесс продолжится после проведения экспертизы.





Прокурор поддержал предложение судьи, а адвокат сказала, что не видит в этом смысла, так как она уже проводилась.





Степан собравшимся сказал: "Все мои действия связаны не с моей неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОП".





Также Латыпов рассказал, что в СИЗО ему дают парацетамол, он пьет антибиотики. Степан заявил, что в камере в СИЗО у него нет окна, только решетки, "то есть нет свежего воздуха".





Что важно знать про суд над Степаном Латыповым

Степана Латыпова задержали 15 сентября в его дворе возле знаменитого мурала с "диджеями перемен". После этого двери в квартиру взломали, устроили обыск, забрали флеш-карты, мобильные телефоны, ноутбуки, ключи от автомобиля, банковские карты и наличные деньги.





Позже Латыпову предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса:





части 1 и 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и неподчинение требованиям представителей власти);

часть 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел)

часть 4 ст. 209 (Мошенничество в особо крупном размере).





Степан Латыпов заявил в суде, что не признает вины ни по одному эпизоду.





1 июня в суд Латыпова привезли с явными следами побоев, а вскоре он сам на процессе заявил о так называемой "пресс-хате", в которую его бросила администрация тюрьмы, чтобы добиться признательных показаний, после чего совершил попытку самоубийства воткнув ручку в горло и попытавшись ею перерезать себе горло.