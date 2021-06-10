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После оглашения приговора политзаключённый крикнул: Вы за всё ответите!

Волонтеров штаба Виктора Бабарико Игоря Ермолова, Дмитрия Конопелько, Владислава Корецкого и Николая Сасева по делу о "лазерных указках" приговорили к 5 годам колонии усиленного режима каждого.

После оглашения приговора политзаключённый крикнул: Вы за всё ответите!
В Минске четверо политзаключённых осуждены на 5 лет колонии усиленного режима (именно такой срок просил прокурор Роман Бизюк). Это волонтеры штаба Виктора Бабарико — Игорь Ермолов, Дмитрий Конопелько, Владислав Корецкий и Николай Сасев. 

Их дело рассматривал суд Московского района. 10 августа судья Светлана Бондаренко огласила приговор. Она признала мужчин виновными в "подготовке к массовым беспорядкам" и "обучении или иной подготовке лиц к участию в массовых беспорядках".

Автомобиль KIA Rio матери Ермолова конфискуют в доход государства, сообщает ПЦ Вясна.

После приговора Игорь Ермолов крикнул: "Увидимся на новом суде! Вы за всё ответите!" и зачитал отрывок стихотворения Владимира Короткевича "Павлюк Багрим":

О, як хочацца волі!
Жаданая воля, ты чуеш?
Асвяці мне усмешкай
Апошнія дні у жыцці.
Ты маўчыш?
Ты не чуеш?
Можа, ў дзень, калі ты запануеш,
Верас будзе стагоддзі
З разбітага сэрца расці.

Беларусь, прачынайся!
Я цябе абуджаю!
Ты павінна прачнуцца,
Не праспі сваё шчасце ўначы,
Я гукаю цябе,
Дарагая, святая!
Адкажы ж, мая родная,
Не маўчы!..
Паміраю і веру:
Калісьці над светлымі водамі,
Над свабоднай зямлёю
І над Белаю Руссю маёй
Шчасце сонцам заззяе,
І слова нашчадка свабоднага
Мае раны загоіць
Гаючай жывою вадой.

Присутствующие, которых настойчиво конвоиры выпроводили из зала, аплодировали политзаключенным.




Суд начался в апреле. Мужчин обвинили в приобретении... лазерных указок. Их и другие купленные предметы мужчины в августе 2020-го якобы привезли на упомянутом автомобиле к месту, где происходили "массовые беспорядки". 

Политзаключенные своей вины не признали.

Игоря Ермолова во время задержания 12 августа прошлого года сотрудники милиции жестоко избили, сломали ребра, у него было сотрясение головного мозга. Неделю он пролежал в госпитале МВД, напоминает euroradio.fm

Игорь Ермолов, Николай Сасев, Владислав Корецкий и Дмитрий Конопелько были признаны политзаключенными.

Поддержать их открытками и письмами можно по адресу: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского. Ул. Володарского, 2.
"Белорусский партизан"
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