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Отключение от SWIFT, недопуск на Олимпиаду, передача прав на трансляцию спорта «Белсату». Что в Евросоюзе планируют делать с Беларусью

На 10 июня в Европарламенте назначено рассмотрение проекта резолюции по Беларуси. Документ опубликовали накануне — и TUT.BY изучил его подробнее.

Отключение от SWIFT, недопуск на Олимпиаду, передача прав на трансляцию спорта «Белсату». Что в Евросоюзе планируют делать с Беларусью
Напомним, резолюции Европейского парламента носят рекомендательный характер для руководства Евросоюза.

Вначале авторы проекта высказали позицию по ряду вопросов, а затем привели список из 38 пунктов — с конкретными предложениями по действиям.

Что думает ЕС о посадке самолета Ryanair в Минске, недавних приговорах, преследовании журналистов и польского меньшинства

Большая часть документа посвящена позиции относительно разворота борта Ryanair 23 мая. Указано, что самолет был «принудительно перенаправлен по приказу Александра Лукашенко» в Минск и сопровождался истребителем в аэропорт на основании ложного сообщения о бомбе на борту. При этом создалась угроза безопасности для пассажиров и членов экипажа на борту, многие из которых являются гражданами Евросоюза. И хотя бомбы в самолете не нашли, были задержаны белорус Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега.

Авторы проекта резолюции считают, что Протасевич сыграл «ключевую роль в информировании населения о злоупотреблениях, совершенных властями, и в мобилизации протестов в Беларуси после фальсификации президентских выборов». Поэтому с 2019 года жил в изгнании в ЕС, получив политическое убежище, чтобы «избежать сфабрикованных уголовных обвинений».

Задержание Протасевича составители считают незаконным, обращение с ним — «бесчеловечным», — и упрекают белорусские власти в принуждении делать какие-то признания в интервью на госТВ. В ЕС тревожатся по поводу того, что в Беларуси еще применяется смертная казнь, а Александр Лукашенко уже выразил готовность пригласить на допрос Протасевича следователей из самопровозглашенной ЛНР — и молодой человек рискует быть приговоренным к высшей мере наказания в будущем.

Авторы документа расценивают перехват гражданского самолета как серьезное нарушение международных конвенций в области безопасности полетов. А затем и вовсе называют это «актом государственного терроризма».

«И [событие] безошибочно демонстрирует, что режим стал угрозой международному миру и безопасности», — указано в проекте. Его авторы считают случившееся «пугающим сигналом всем противникам [режима], в особенности живущим за границей, о том, что режим полон решимости выследить их, и что они в опасности за границей».

В документе также подчеркивается, что «белорусские власти продолжают репрессии против мирного белорусского народа (…) за несогласие с режимом или массовыми нарушениями прав человека». Упомянуто, что задержаниям подверглись более 34 тысяч белорусов, в стране насчитывается более 470 политзаключенных (включая 7 несовершеннолетни , а также возбуждено около 3 тысяч «политически мотивированных уголовных дел». При этом имеется около 4,6 тысяч заявлений о пытках, насилии и жестоком обращении со стороны силовиков.

Отдельным пунктом — вопрос обращения с людьми в местах ограничения свободы. 

Евросоюз вспоминает Витольда Ашурка («скончался при подозрительных обстоятельствах»), покончившего с собой в Минске 18-летнего Дмитрия Стаховского, а также Степана Латыпова, который ранил себя в горло на судебном процессе. В проекте резолюции перечисляют и недавние обвинительные приговоры от 25 мая в Могилеве (Павлу Северинцу и другим), 2 июня в Гродно (фигурантам «дела Тихановского») и два приговора за 3 июня в Бресте (включая один из процессов по «делу хороводов») — а всего два с половиной десятка осужденных человек.

В Евросоюзе обеспокоены преследованием независимых журналистов в Беларуси и «преднамеренными попытками воспрепятствовать объективному освещению» событий в стране. Вспоминают задержания и насилие в отношении работников медиа, аресты и штрафы, а также приговоры — в том числе двум журналисткам телеканала «Белсат». Есть отсылка и к недавним событиям:

«18 мая 2021 года белорусские власти провели обыски в офисах крупнейшего независимого белорусского новостного сайта TUT.BY, задержали многих его сотрудников и заблокировали веб-сайт», — подчеркивают составители проекта резолюции.

Акцентируется, что правозащитники, оппозиционные политики, представители гражданского общества и профсоюзы систематически подвергаются запугиванию и преследованию. При этом там не видят никаких указаний на то, что власти Беларуси расследуют тысячи сообщений о жестоком обращении со стороны силовиков или смерть протестующих.

«Повсеместная безнаказанность за нарушения прав человека закрепляет отчаянное положение белорусского народа, отсутствие верховенства закона препятствует их праву на справедливое судебное разбирательство», — указано в документе.

Отдельный пункт — о том, что более 460 студентов задерживались в Беларуси, и более 150 были исключены из университетов. Причем многие из них бежали в соседние страны, опасаясь за свою безопасность.

В ЕС обеспокоены ужесточением с 31 мая и без того строгих правил по пересечению границы, что «делает практически невозможным выезд из страны граждан Беларуси, в том числе тех, у кого имеется долгосрочный вид на жительство за рубежом».

Авторы обращают внимание на преследование представителей польского меньшинства (включая приговор главе Союза поляков Беларуси Анжелике Борис и задержание журналиста Анджея Почобута), давление на польскую школьную систему в Беларуси, антипольскую пропаганду на госТВ и т.д.

Остается неизменным беспокойство по поводу безопасности атомной станции в Островце «без выполнения всех рекомендаций, содержащихся в отчете ЕС о стресс-тестах 2018 года». Авторы проекта резолюции считают, что АЭС представляет угрозу для всей Европы.

Там же напомнили, что на сегодня Евросоюз ввел санкции в отношении 88 физических и 7 юридических лиц, включая Александра Лукашенко.

Предлагают отключить Беларусь от SWIFT, ввести санкции против «нефтянки» и калийщиков, а также передать трансляцию «Евро-2020» «Белсату»

Составители проекта резолюции:

(об инциденте с самолетом Ryanair)

призывают немедленно освободить Протасевича и Сапегу, а также всех других журналистов и политических заключенных;

призывают оценить последствия инцидента с самолетом не только в контексте безопасности на транспорте, но и «общей безопасности в Европе, безопасности белорусских и других граждан, высланных или ищущих убежища в ЕС»;

предлагают проверить «возможную роль России» — и если это так, то, считают, любой гражданин России, прямо или косвенно участвующий в операции, должен подвергнуться санкциям;

учитывая введенные ограничительные меры на полеты в небе над Беларусью рекомендуют разработать план, который поможет белорусам, пытающимся покинуть страну;

(о непризнании Лукашенко президентом и поддержке народа)

снова заявляют о непризнании избрания Александра Лукашенко на пост президента Беларуси, а нынешний режим объявляют «нелегитимным, незаконным и преступным»;

при этом высказывают поддержку народу Беларуси в его требовании свободных и справедливых выборов, основных свобод и прав человека;

осуждают «репрессии против тысяч белорусов», недавнее ужесточение правил выезда граждан из страны, свежие «суровые и несправедливые приговоры» многим политическим заключенным (включая Павла Северинца) и процессы над рядом политиков (включая Виктора Бабарико, Николая Статкевича, Сергея Тихановского), «репрессии и враждебные действия» против представителей польского меньшинства, преследование работников СМИ;

(о поддержке демократических сил)

подчеркивают необходимость расширять сотрудничество с представителями белорусских демократических сил в Минске и изгнании, в частности, со Светланой Тихановской, членами Координационного совета и Национального антикризисного управления;

подключаются к призывам пригласить представителей названных структур на встречи по случаю саммита «Большой семерки» (11-13 июня) и саммита Восточного партнерства в 2021 году, а также поддерживают идею и дальше приглашать тех на двусторонние встречи высокого уровня, парламентские сессии и межпарламентские встречи, плюс создать во всех национальных парламентах государств-членов ЕС группы, посвященные Беларуси;

(о новых санкциях)

призывают расширить санкционные списки, включив туда причастных к перехвату и посадке самолета Ryanair (включая силовиков и авиационные власти); ввести санкции против прокуроров, судей, силовиков, участвующих в «репрессиях и неправомерном осуждении критиков режима», а также тех, кто участвует в государственной пропаганде, дезинформации и разжигании ненависти (включая руководителя ОНТ Марата Маркова, который брал интервью у Протасевича);
как можно скорее принять четвертый пакет санкций против тех, кого подозревают в причастности к фальсификации выборов и нарушению прав человека в Беларуси — и начать работу над следующим пакетом санкций;

призывают Еврокомиссию и государства-членов ЕС отказывать в любой финансовой поддержке белорусскому режиму, включая новые кредитные линии банкам, инвестиции в инфраструктурные проекты или предприятия Беларуси, а также предотвратить покупку облигаций и других инструментов, выпущенных правительством Беларуси и аффилированными структурами; призвали МВФ и государства-членов ЕС не оказывать прямую бюджетную поддержку Беларуси;

призывают принять экономические санкции, которые «должны быть существенными» и оказывать «немедленное воздействие на белорусский режим», его сторонников и экономические субъекты, включая и частные компании, которые «тесно связаны с интересами режима или известные тем, что увольняют своих сотрудников за участие в забастовках или протестах»;

призывают к секторальным санкциям по сырой нефти и нефтепродуктам, а также калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленностей Беларуси;
а также прекратить сотрудничество и финансирование белорусских госбанков, ограничить кредитные линии от международных банков для дочерних банков в Беларуси;

ввести санкции в отношении авиакомпании «Белавиа» и ее пассажиров, если будет начато выполнение рейсов в Крым;

(об отключении от SWIFT и прекращении обмена технологиями)

предлагают рассмотреть возможность временного исключения Беларуси из системы SWIFT (система передачи информации и совершения платежей. — Прим. TUT.BY)
просят компании, зарегистрированные в Евросоюзе, в частности Siemens AG, прекратить сотрудничество с властями Беларуси путем обмена технологиями и ноу-хау;

(о контрабанде и нелегальной миграции)

призывают государства-членов ЕС активизировать усилия по пресечению «значительных объемов контрабанды сигарет из Беларуси в ЕС», которая якобы обеспечивает средства режиму;

высказывают озабоченность по поводу возрастания нелегальной миграции из Беларуси в ЕС и «потенциальной причастности белорусских властей к этому явлению»;

(об исключении из международных мероприятий и организаций, трансляции Евро-2020 и участии в Олимпийских играх в Токио)

приветствуют решение Европейского вещательного союза (EBU) приостановить членство в ней Белтелерадиокомпании;

призывают отстранить Беларусь от участия в международных спортивных организациях и мероприятиях, включая чемпионаты Европы и мира, Олимпийские игры в Токио (июль-август 2021), а Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — лишить белорусское госТВ прав на трансляцию футбольного турнира ЕВРО-2020, а вместо этого бесплатно передать эти права телеканалу «Белсат»;
(об ограничении доступа представителей Беларуси в Европарламент)

призывают ограничить доступ сотрудников посольства Беларуси в Брюсселе в Европейский парламент, включая физический и удаленный доступ к проводимым там встречам, а также пересмотреть обмен информацией между Европарламентом и посольством Беларуси;

(о международном и внутриполитическом диалоге)

высказывают глубокую озабоченность «причастностью России к режиму Лукашенко, включая финансовую поддержку и тесное сотрудничество между спецслужбами»;
подчеркивают необходимость международного участия, включая обсуждения в ООН и НАТО;

призывают организовать международную конференцию высокого уровня «Будущее демократической Беларуси» по урегулированию кризиса в стране, а также расследование преступлений против граждан Беларуси и судебное преследование;
еще напоминают о своей предыдущей инициативе организовать миссию высокого уровня с участием бывших высокопоставленных европейских чиновников для изучения всех возможных путей прекращения насилия в Беларуси и освобождения политзаключенных, что могло бы создать условия для внутриполитического диалога в стране;

призывают государства-членов ЕС занять единую позицию в ответ на «государственный терроризм, организованный режимом Александра Лукашенко и поддерживаемый Кремлем»;

(про международный трибунал, принцип универсальной юрисдикции и помощь Интерпола)

подчеркивают необходимость всестороннего расследования преступлений против народа Беларуси, которое должно завершится «созданием международного трибунала»; в случае же отсутствия готовности властей страны установить верховенство закона и подотчетность международному сообществу там призывают «принять меры, чтобы помочь собрать доказательства преступлений и обеспечить расследование и судебное преследование виновных по всей цепочке подчинения»;
приветствуют инициативы нескольких государств-членов ЕС по применению принципа универсальной юрисдикции и подготовке судебных дел «против белорусских исполнителей репрессий» — и призывают другие государства последовать этому примеру;

осуждают «неправомерное использование белорусским руководством правоохранительных органов в политических целях», а также призывают Интерпол проверить текущие и будущие запросы от Беларуси, чтобы предотвратить использование организации в политических целях;

(о запугивании сотрудников дипломатических служб и высылке “разведчиков”)

призывают прекратить любое запугивание или преследование сотрудников национальных и европейских дипломатических служб, согласно Венской конвенции (вероятно, речь о недавнем инциденте с автомобилем на белорусской границе, перевозившем дипломатическую почту Литвы);

призывают государства-членов ЕС улучшить свое сотрудничество по вопросам разведки и выслать «известных и подозреваемых офицеров белорусской разведки, действующих на территории» Евросоюза;

выражают солидарность с Латвией после высылки ее дипломатов из Беларуси; осуждают возбуждение уголовного дела генпрокурором Беларуси против министра иностранных дел Латвии, а также мэра Риги; осуждают «все попытки белорусских властей оказать давление на государства-члены ЕС» — в том числе просьбу прокуратуры Беларуси допросить бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса якобы о его связях с батальоном, который проводил карательные операции в Беларуси во время Второй мировой войны;

(о визах и стипендиях для белорусов)

призывают государства-членов ЕС и дальше упрощать процедуры получения срочных виз и проживания для тех, кто бежит из Беларуси по политическим причинам и кому требуется медицинская помощь в результате насилия,
предоставлять стипендии белорусским студентам и ученым, которые были исключены из университетов на родине и задерживались за политическую позицию;
оказать финансовую поддержку находящимся в изгнании учреждениям;
(об АЭС в Островце)

снова заявляют о своей озабоченности по поводу эксплуатации АЭС в Островце, подчеркивают важность устранения угроз безопасности и призывают к введению мер защиты от прямой или косвенной продажи белорусской электроэнергии, произведенной на станции.
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