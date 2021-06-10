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Социолог Астапеня - об амнистии: Московские предъявляют счет за поддержку

Социолог Рыгор Астапеня прокомментировал информацию о возможной амнистии политзаключенных

По мнению Рыгора Астапени, причин такого развития событий может быть несколько. 





Ранее сообщалось, что политзаключенным, как уже осужденным и находящимся в колонии, так и тем, суд над которыми еще не состоялся, предлагают написать письмо покаяния взамен за освобождение по амнистии.
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