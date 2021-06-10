По мнению Рыгора Астапени, причин такого развития событий может быть несколько.





















Ранее сообщалось, что политзаключенным, как уже осужденным и находящимся в колонии, так и тем, суд над которыми еще не состоялся, предлагают написать письмо покаяния взамен за освобождение по амнистии.