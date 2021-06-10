Социолог Астапеня - об амнистии: Московские предъявляют счет за поддержку
Социолог Рыгор Астапеня прокомментировал информацию о возможной амнистии политзаключенных
По мнению Рыгора Астапени, причин такого развития событий может быть несколько.
Ранее сообщалось, что политзаключенным, как уже осужденным и находящимся в колонии, так и тем, суд над которыми еще не состоялся, предлагают написать письмо покаяния взамен за освобождение по амнистии.
10:39 10/06/2021
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