Вот как бывает: премьер-министр ушел в отставку из-за протестов и стал... президентом страны
Такая история случилась в Монголии
Бывший премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух стал шестым демократически избранным президентом, еще больше укрепив позиции правящей Монгольской народной партии.
Хурлэсух, который был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра после протестов ранее в этом году, одержал убедительную победу над кандидатом от оппозиционной Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ и Дангаасурэнгийн Энхбатом от коалиции «Правильный человек – Электорат», сообщила Генеральная избирательная комиссия.
Он сменит на посту президента Халтмаагийн Баттулгу, которому было отказано в возможности вновь выставить свою кандидатуру после спорных изменений в Конституции, ограничивших пребывание президента на своем посту одним сроком, пишет Голос Америки.
10:31 10/06/2021
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