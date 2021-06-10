



Бывший премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух стал шестым демократически избранным президентом, еще больше укрепив позиции правящей Монгольской народной партии.





Хурлэсух, который был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра после протестов ранее в этом году, одержал убедительную победу над кандидатом от оппозиционной Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ и Дангаасурэнгийн Энхбатом от коалиции «Правильный человек – Электорат», сообщила Генеральная избирательная комиссия.



