



"Мы рассматриваем киберсферу как область военных операций", - цитирует Столтенберга сайт военно-морского института США (USNI). Издание отмечает, что ранее в НАТО уже согласились с тем, что кибератаки должны рассматриваться в том же ключе, что и военное нападение с суши, моря или воздуха. В качестве примера вмешательства в дела других стран Столтенберг привел "вмешательство России во внутренние выборы и кибератаки на своих соседей", а также "агрессивное военное поведение на Украине", пишет ru.oxu.az.





По словам генсека Альянса "агрессивные действия Москвы" остаются "серьезной проблемой" для НАТО. Он отметил, что учения блока теперь включают, в том числе и сценарии кибервойн. Недавно альянс создал в Эстонии центр для отслеживания атак в киберпространстве, одной из задач которого является организация взаимодействия между различными членами НАТО.