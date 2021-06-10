



Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал экономист и политик Ярослав Романчук.





По его словам, продление санкций против Беларуси со стороны Байдена было ожидаемым. Романчук считает, что на соответствующее решение американского президента повлияла совокупность ряда факторов.





«Это и ситуация с самолетом Ryanair, и гибель Ашурка (представитель движения “За Свободу” Витольд Ашурок – прим. ред.) в тюрьме, и продолжение беспрецедентного давления на независимые СМИ, и продолжение игнорирование требований международного сообщества, и активная работа белорусов за рубежом, но, прежде всего, наглое и уникальное по своему размаху вопиющее игнорирование базовых прав человека, - пояснил он. - Когда власти любой страны ведут себя подобным образом, на что они могут рассчитывать? На осуждение и на санкции. В нашем случае – далеко не такие болезненные санкции».





Романчук акцентировал внимание на том, что вводимые Байденом санкции в отношении Беларуси являются точечными и касаются 8 белорусских предприятий.

«После инцидента с самолетом Ryanair самое большое опасение было в том, что со США может рассмотреть введение секторальных санкций. Но это не произошло. Санкции в отношении 8 предприятий – дело, конечно, неприятное, но не критичное. Потому что белорусские предприятия уже научились их обходить, в том числе за счет того, что они меняют названия, состав учредителей - формально можно сказать, что это уже другое предприятие. Если подобный подход поддержит Европейский Союз, то официальный Минск и на этот раз отделается относительно лёгким испугом», - отметил он.





Романчук подчеркнул, что секторальные санкции требуют более сложной координированной работы, требуют консенсуса в принятии соответствующего решения.





«Американцы понимают, что главным рынком сбыта для белорусских предприятий является не Америка, а страны ЕС и другие страны мира. Более того, окно возможностей для дальнейших переговоров с Минском США и ЕС оставляют открытым, если белорусские власти более ответственно начнут подходить к своей стране, если прекратятся преследования оппозиции и начнётся диалог», - указал он.

Эксперт с сожалением констатировал, что сегодняшний подход белорусских властей «Сгорел сарай – пусть горит и хата» просто бьет наотмашь, причем бьет наотмашь по белорусским предприятиям, по бизнесу страны, а также по населению Беларуси.

«И в этой борьбе маленькая Беларусь не может быть побе телем. Более того, она резко снижает шансы на успех независимого проекта “Независимая Республика Беларусь”», - добавил он.





Резюмируя, Романчук сомневается, что введение Вашингтоном санкций «заставит белорусский режим пойти на попятную».





«Даже когда белорусские власти готовы пожертвовать 3% ВВП только, чтобы показать кузькину мать коллективному Западу – это настрой на то, кто в конечном итоге заплатит за санкции – простые белорусы. Думаю, что расчёт властей на то, что "Россия всё нам компенсирует", тоже может не сработать», - резюмировал он.

Напомним, что Джо Байден продлил санкции против Беларуси, они будут действовать до 16 июня 2021 года.