



Елена Анисим. Об этом корреспонденту «Политринга» рассказала экс-депутат Палаты представителей и председатель «Таварыства беларускай мовы»





«Основание Дня народного единства для меня выглядит нелепо. Лично я чувствую отделенность или обособленность власти от народа, и это противостояние началось уже давно», - сразу обратила внимание Анисим.





В свете вышесказанного Анисим убеждена, что введение Дня народного единства, который в Беларуси будет отмечаться 17 сентября, выглядит как попытка переключить общественное внимание на надуманные проблемы вместо того, чтобы обсуждать актуальные для общества вопросы.





«Что касается отношений с Республикой Польша, то я не думаю, что такой шаг может как-то существенно повлиять на них. Настолько все испорчено за последний год», - указала она.





Политик добавила, что введение Дня народного единства можно расценить, как несвоевременный, нелогичный и ненужный шаг со стороны властей.

«Хотя не исключаю того, что будет потрачено много денег, проведено значительное количество мероприятий, но сути это не изменит. Для подлинного народного единства нужно освободить всех несправедливо осужденных, прежде всего, политзаключенных, провести демократические выборы в парламент, президентские выборы, повсюду расширять употребление белорусского языка, отказаться от позорных невыгодных договоренностей. Интересы белорусского народа должны стать в основе политики органов власти, а не заинтересованности отдельных представителей», - резюмировала она.