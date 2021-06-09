— Первый президент Казахстана раньше не был замечен в попытках вести переговоры об освобождении каких-то физических лиц. Но здесь нужно учитывать, что Назарбаев в течение долгого времени активно выстраивал образ человека, который готов выступать в роли посредника между разными сторонами для урегулирования конфликтных ситуаций, — так политолог из Казахстана, директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев комментирует новость о том, что об освобождении активистов Союза поляков Беларуси ходатайствовал лично первый президент и глава Совбеза Казахстана Нурсултан Назарбаев.





По словам Сатпаева, в Казахстане ранее создавались различные структуры, чтобы “мирить государства”. Например, там проводятся переговоры даже по ситуации в Сирии. Есть опыт с посредническими миссиями и у самого Назарбаева. Но если он действительно просил Лукашенко об освобождении задержанных в Беларуси представителей польского меньшинства, то это уникальный случай.





— Для него это ничего не стоит, но имеет определённый плюс с точки зрения имиджа. Может быть, таким образом Назарбаев хотел показать себя Западу как человека, который имеет выходы как на Москву, так и на Минск в сложных ситуациях, — рассуждает политолог. — С учётом того, что на территории Казахстана когда-то была большая польская диаспора, я бы назвал отношения с Польшей хорошими партнёрскими. Возможно, польская сторона искала выход на белорусские власти для того, чтобы эту проблему как-то решить.





На Западе и первый, и второй президенты Казахстана являются рукопожатными. Иначе говоря, например, президент Польши Анджей Дуда никак не компрометирует личное обращение к Нурсултану Назарбаеву о белорусских политзаключённых. Хотя официально о том, что польский и казахстанский политики в 2021 году контактировали, не сообщается.





В то же время взаимоотношения между президентами постсоветских стран, особенно тех, которые входят в ЕАЭС и ОДКБ, очень личные. Технически озвучить Лукашенко такую просьбу для Назарбаева не проблема, отмечает Досым Сатпаев.





В конце марта 2021 года пятеро активистов Союза поляков Беларуси были задержаны по уголовному делу “за разжигание расовой и национальной розни”. 25 мая трое из них (Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева) были освобождены и вывезены в Польшу — несмотря на то, что являются гражданами Беларуси.





Двое представителей польского меньшинства всё ещё остаются в заключении. Это экс-руководитель Союза поляков Беларуси Анжелика Борис и журналист Анджей Почобут.

“Это не война Казахстана”

Досым Сатпаев также объяснил реакцию МИДа Казахстана на заявление замглавы МИДа России Александра Панкина о совместных санкциях ЕАЭС в ответ на санкции Запада. Напомним, Казахстан стал единственной страной в ЕАЭС, которая от таких мер открестилась.





— Как только Панкин сделал это заявление, в Казахстане была очень жёсткая негативная реакция у экспертного сообщества. Мы не собираемся воевать ни с кем, это не наша война. У нас были довольно жёсткие заявления касательно Путина и Лукашенко, которые попали в санкционные списки. Пускай сами оттуда и выбираются. У нас своя многовекторная политика и довольно неплохие связи и с Евросоюзом, и с США. Поэтому реакция МИД Казахстана — адекватная, соответствующая настроениям внутри страны, — считает политолог.



