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Тихановская донесла позицию демократических сил перед саммитом G7 и встречей Байдена и Путина

Светлана Тихановская выступила в Комитете по иностранным делам Сената США

Тихановская донесла позицию демократических сил перед саммитом G7 и встречей Байдена и Путина
Тихановская в онлайн-формате обратилась к Сенату США в Комитете по иностранным делам. Она рассказала про ситуацию в стране и ответила на вопросы американских сенаторов.

Тихановская предложила расширить санкции, обсудить кризис в Беларуси в ходе саммитов G7, НАТО, ЕС-США, встречи США-Россия, а также пригласить к участию белорусские демократические силы, разработать пакет помощи США.

В частности, пишет радио Свобода, Тихонская призвала санкции против «Беларуськалия» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода

Представляя Светлану Тихановскую, сенатор Менендеса дважды подчеркнул, что она выиграла президентские выборы в прошлом году в Беларуси.

В своем выступлении Светлана Тихановская заявила, что режим Лукашенко уже стал угрозой не только для Беларуси, но и за пределами страны. По её словам, тот факт, что реакция международного сообщества на действия режима в Беларуси была в основном спорадической и символической, создавалось ощущение безнаказанности. Это привело к инциденту с самолетами Ryanair.

«Лукашенко сделал из моей страны Северную Корею Европы», - сказала она.


 Она также призвал провести международную конференцию по развязыванию кризиса в Беларуси.

Светлана Тихановская объяснила, что предыдущий опыт показывает: санкции могут помочь в освобождении политзаключенных.

Отвечая на вопросы сенаторов, Тихановская подчеркнула, что белорусские демократические силы хотели бы, чтобы Беларусь имела хорошие отношения со всеми странами, включая Россию. Цель белорусского протеста - не геополитическая переориентация, а свободные и справедливые выборы.
перевод БП
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