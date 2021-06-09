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Полину Шарендо-Панасюк признали политзаключенной

Сегодня Полине Шарендо-Панасюк дали 2 года колонии. Суд проходил в Бресте

 Правозащитники признали ее политзаключенной. 


Полину судили по трем уголовным статьям: ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), ст. 368 (оскорбление президента) и ст. 369 (оскорбление представителя власти). Максимальное наказание предусматривало до 6 лет лишения свободы.

Потерпевшими признаны 7 милиционеров. По версии обвинения, она плюнула и ударила одного из милиционеров во время осмотра, а с другого сорвала маску, остальных оскорбляла. Также она якобы оскорбила Александра Лукашенко.

Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января после того, как в ее доме прошел осмотр. Ее муж отсидел более 60 суток, сейчас он под домашним арестом, обвиняется по ст. 368 УК (оскорбление президента) и ст. 361 (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь).

В их семье двое детей.
БП
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