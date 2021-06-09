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Казакевич о запретах: Помогает ли парацетамол? Смотря для чего, сколько принять

На один из самых обсуждаемых в последнее время вопрос — эффективны ли санкции? — пишет директор Института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

Казакевич о запретах: Помогает ли парацетамол? Смотря для чего, сколько принять
Фото: DHA / AP, Задержание пастора Брансона

Вопрос из разряда: Помогает ли парацетамол? Иногда помогает, иногда нет. Смотря для чего, сколько принять и т.д., —  пишет эксперт.


«Вспомнился один периферийный сюжет из этой серии. Но тоже с «крепким орешком».

После попытки военного переворота в Турции был арестован пастор Андрю Брансон. Случилось это в октябре 2016-го. Пастор подозревался в нескольких преступлениях, в том числе — участии в планировании заговора, а также шпионаже в пользу США (особенно интересно, учитывая членство Турции в НАТО). Больше года содержался под стражей без предъявления обвинения. 


В 2017 году Эргоган пытался обменять Брансона на проповедника Ф. Гюлена, проживающего в США и считающегося в Турции одним из главных организаторов путча 2016 года. Дело вызвало глубокий кризис в турецко-американских отношениях и повлекло обвинения Эрдогана в «торговле заложниками».


Тем не менее Анкара была уверена, что США никогда на санкции в отношении Турции не пойдут (чтобы сохранить отношения). 


Суд начался в мае 2018 года. В июле Трамп ввел санкции против турецких министров внутренних дел и юстиции, а в начале августа — еще и тарифы на импорт из Турции стали и алюминия. Курс турецкой лиры к доллару достиг рекордных минимумов.

В октябре 2018 года Брансон был признан виновным в пособничестве терроризму, но приговорен к уже отбытому в заключении сроку и практически сразу вернулся в США.
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