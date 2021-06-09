Тихановская: "Режим становится проблемой для Кремля тоже"

Светлана Тихановская в интервью "Настоящему Времени" рассказала о влиянии санкций Запада на режим Лукашенко, а также о том, чей Крым и чем ей угрожали во время знаменитого разговора в ЦИК Беларуси, после которого она согласилась уехать из страны.





— На ваш взгляд: в чем может заключаться роль России, действующей российской власти, в урегулировании ситуации в Беларуси? Например, в Совете Европы заявили, что Россия может сыграть важную роль в том, чтобы разрешить белорусский кризис.





— Все мы понимаем, что у режима не так уж много поддержки, минимум. И очевидно, что Кремль – это одна из поддерживающих сторон. Если бы Россия имела возможность сыграть конструктивную роль в решении белорусского кризиса – они бы смогли поучаствовать в урегулировании этого вопроса как медиаторы. Например, для того, чтобы организовать конференцию на высоком уровне по решению кризиса в Беларуси либо участвовать как медиатор между гражданским сообществом и режимом. Но опять же: то, что происходит в Беларуси, – это внутренний вопрос. Это борьба против режима, это никак не о геополитике. Но режим становится проблемой для Кремля тоже.





— А вы ведете переговоры с кем-то из России?

— Официальных контактов у нас не было. О неофициальных мы не можем говорить.





— У вас как-то поменялась позиция по поводу люстрации силовиков в будущем?





— Этот вопрос должен обсуждаться среди белорусов. Потому что есть часть людей, которая готова простить все, лишь бы все закончилось. Но большинство, так же как я, понимают, что те, кто совершал тяжкие и особо тяжкие преступления, – они должны будут предстать перед справедливым судом.





— Вопрос по поводу международной политики. Сейчас все ждут переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Вы лично по итогам этих переговоров ждете каких-либо новостей, которые могут поменять ситуацию в Беларуси или повлиять на нее?





— Конечно, мы будем ждать новостей. Мы не знаем точно, что будет обсуждаться, но то, что вопрос Беларуси будет подниматься на переговорах двух президентов, – это очевидно.





— Мы в социальных сетях попросили наших читателей задать вам вопросы в режиме "блиц". Получили сотни вопросов, я задам вам 10. Возможна ли мирная революция в Беларуси?





— Да.





— Уезжать ли белорусской молодежи из страны?





— Нет.





— Когда и при каких условиях вы вернетесь в Беларусь?





— Когда это будет последнее, что я смогу сделать для этой революции, в положительном или отрицательном смысле.





— Тогда, в ЦИКе, чем вам угрожали?





— Правильнее было бы спросить: "На что давили". Дети.





— Вы — проект западных стран?





— Нет! (Вздыхает.)





— Вы не устали? И что помогает вам не опускать руки?





— Я устала. Устала видеть эту жестокость, несправедливость, устала от ужасных новостей о суицидах, пытках. Но бороться я не устала. Потому что их жестокость, унижения, пытки людей заставляют меня двигаться дальше.





— Каким будет ваш первый президентский указ?





— Мы вместе это увидим, каким будет первый президентский указ нового президента Республики Беларусь.





— Закончите, пожалуйста, фразу: "Владимир Путин — это...





— …президент Российской Федерации".





— Чей Крым?





— Крым — украинский.





— Как заставить родителей перестать смотреть государственное телевидение?





— Купить компьютер и выбросить телевизор.