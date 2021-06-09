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"Властям ничего не остается, кроме как попробовать продать политических заложников"

Телеграм-канал Письма к дочери – о предложениях политзаключенным писать письма с просьбой о помиловании

"Вчера белорусский министр вроде бы иностранных дел совершил редкий уже в его положении акт дипломатического взаимодействия с иностранными послами. И после этого акта послы выпустили совместное заявление. Заявление и заявление, озабоченности и озабоченности.

Но я бы хотел обратить внимание, что встреча состоялась не по инициативе послов, а по приглашению министра. И что министр ее несколько раз откладывал. И вот мне кажется, что эта встреча напрямую связана с предложениями писать покаянные письма, которые начали поступать политическим.

Ну а как? Дружбой с Россией и углублением союзной интеграции уже пугали, не помогло. Угрозы ответных санкций от премьера Головченко, кроме нас с тобой никто, кажется, даже не услышал. Наплыв нелегальных мигрантов на литовскую границу в качестве дипломатического аргумента вообще выглядит несерьезно.

И даже бомбежки Воронежа в этот раз не подействовали. Так что, получается белорусским властям ничего и не остается, кроме как попробовать продать некоторое количество политических заложников.

Удивительно, что в этот раз они так долго тянули. Хотя не тянули на самом деле. Минимум с марта посылали разные невербальные сигналы заинтересованным сторонам. Просто стороны что-то этими сигналами так и не заинтересовались. Вот и пришлось министру Макею вспомнить подзабытые навыки дипломатического общения.

Так что получается вчерашнее заявление послов это не озабоченные обеспокоенности, а конкретная переговорная позиция. И между этой позицией и заманчивым предложением обсудить списки пофамильно, есть, конечно, труднопреодолимое различие.

Не в том сейчас белорусские власти положении, чтобы обсуждать с ними какие-нибудь списки. Это десять лет назад у них тут была почти респектабельная диктатура и пространство для геополитических маневров.

А по нынешним временам, когда даже восточный брат оказался братом Шредингера, маневрировать уже некуда. Так что, придется, видимо, властям корректировать свою переговорную позицию", пишет телеграм-канал.
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