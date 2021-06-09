Политзаключенный Артем Анищук заявил о пытках

Жена политзаключенного Артема Анищука рассказала в интервью «Новаму Часу», что ее муж проглотил металлический предмет, чтобы его прекратили пытать.





По ее словам, к Артему смог попасть адвокат, которому он сообщил, что подвергается пыткам и психологическому давлению со стороны администрации колонии, в которой отбывает наказание.





Также ему не отдают передачи от родных, не дают видеться с адвокатом и заставляют писать домой письма о том, что с ним все хорошо.





Политзаключенный объяснил пытки тем, что начальник колонии — друг сотрудника МВД Александра Гейца, который проходил потерпевшим по его делу.





Артема Анищука обвиняют в том, что он «повредил автомобиль жены сотрудника МВД».