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Политзаключенный Артем Анищук заявил о пытках

Политзаключенный Артем Анищук заявил, что на него постоянно оказывается давление со стороны администрации колонии.

Жена политзаключенного Артема Анищука рассказала в интервью «Новаму Часу», что ее муж проглотил металлический предмет, чтобы его прекратили пытать.

По ее словам, к Артему смог попасть адвокат, которому он сообщил, что подвергается пыткам и психологическому давлению со стороны администрации колонии, в которой отбывает наказание. 

Также ему не отдают передачи от родных, не дают видеться с адвокатом и заставляют писать домой письма о том, что с ним все хорошо.

Политзаключенный объяснил пытки тем, что начальник колонии — друг сотрудника МВД Александра Гейца, который проходил потерпевшим по его делу.

Артема Анищука обвиняют в том, что он «повредил автомобиль жены сотрудника МВД».
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