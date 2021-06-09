В феврале этого года случилась важная кадровая перестановка. Виктор Лукашенко по решению отца ушел с поста помощника президента по национальной безопасности, который он занимал больше 15 лет.





В качестве дымовой завесы было использовано повышение старшего сына до президента Национального олимпийского комитета. Почему можно утверждать, что это была дымовая завеса?





Во-первых, Виктор Лукашенко и так был фактическим руководителем НОК, занимая должность вице-президента при символическом руководстве отца.





Во-вторых, как впоследствии признался Лукашенко, его уход с поста президента НОК и повышение старшего сына не могли помочь в снятии санкций с руководства организации со стороны Международного олимпийского комитета («Потом они прислали требование накануне: Диму Баскова «под нож», Лукашенко-1, Лукашенко-2 — не дай бог, мы тогда санкции введем»).





Чем старший сын провинился в глазах отца, который после начала политического кризиса в стране решил убрать его с поста помощника по национальной безопасности, можно только догадываться.





Но теперь важно другое: Лукашенко, видимо, пересмотрел свою позицию. Об этом говорит его вчерашняя «рабочая встреча с президентом НОК».









Что показательно: она стала второй за чуть более месяц: в предыдущий раз отец и сын обсуждали спортивные дела 4 мая.





Для чего же им понадобилась новая встреча? Спортивная составляющая была на этот раз не самой важной. Как пишет пресс-служба Лукашенко, отец и сын «говорили и о проектах в различных сферах, которые Виктор Лукашенко курировал до избрания президентом НОК».





Пресс-служба добавляет: «Также речь шла о продолжении взаимодействия со спецподразделениями, которые Виктор Лукашенко курировал, будучи помощником президента по национальной безопасности. Здесь речь идет и о бытовых темах, касающихся семей военнослужащих, и об иных возникающих вопросах, которые при необходимости поручено продолжать держать в поле зрения».





Что-то явно произошло, раз Лукашенко пересмотрел свое отношение к старшему сыну и решил его вернуть к кураторству над спецподразделениями.





Среди них, напомним, «Алмаз», «Альфа», ОСАМ, ГРУ Генштаба.