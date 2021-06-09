Проигранный мир

Гораздо легче выиграть войну, чем мир.

Жорж Клемансо





Целью любой войны всё же является мир. Бесконечных войн пока еще не было. Даже и нынешняя война режима с народом всё больше начинает бить и по самому режиму. Но и мир тоже надо уметь выигрывать, как верно замечено.





Вот наш режим, как мне кажется, мир уже проигрывает. Еще недавно они пиарили страну как «островок стабильности в бушующем мире», называли «донором безопасности» для Европы. И, действительно, казалось, не было на планете более мирной и спокойной страны и более толерантного и терпеливого народа.





А сегодня режим превратился в источник угрозы не только для собственного народа, но и для европейцев. Ну и в очаг нестабильности тоже. Да, режим постоянно будоражил страну, искал и находил «врагов», то это были «вшивые блохи», то «яйцеголовые», то «тунеядцы», то еще кто. Но народ всё терпел эти попытки «раскачать лодку».





В конце концов режим своего добился, проиграл мир, который уже казался незыблемым, что не твори. Впрочем, так было и раньше. Проиграв очередной проект, в очередной раз провалившись в экономике или политике, режим всегда начинал войну с некими «врагами». И чтобы отвлечь внимание, и чтобы найти «козлов отпущения». Так и сейчас, проиграв мир, они закономерно пытаются развязать войну практически против всех.





«Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны», - заявил Лукашенко на встрече с депутатами, членами Конституционной комиссии и другими чиновниками, сообщала Салiдарнасць. В принципе, если верить Клемансо, войны точно легче выигрываются, чем мир.





Но очень сомнительно, что Лукашенко выиграет войну против всего цивилизованного мира, даже при поддержке Путина. Тот тоже проиграл мир и сегодня упивается Великой Победой в войне, к которой он не имел никакого отношения. А больше и опереться особо не на кого, режим стал мировым изгоем. Это ж как надо было постараться, чтобы стать изгоем практически для всех. Кроме Путина, разумеется.





Даже Северная Корея признала наш режим небезопасным и не рекомендовала сюда летать.





Еще вроде и прикол, но показательный. Известный беларуский рэпер опубликовал фото из Кабула. Как он пишет в соцсетях, в Афганистане он собирается «пописать музла, отвлечься от нашей суеты, отдохнуть перед концертами».





Оно где-то так и получается. В мировом рейтинге безопасности РБ провалилась сразу на сотню позиций и теперь находится как раз рядом с Афганистаном. Но беларусу там видимо всё же спокойнее, чем рядом с «красауцами».





Себя режим в происходящем, естественно, не винит, находит других виноватых. И поиск «виновников» идёт по нарастающей. Что творится внутри страны все представляют, даже и примеры специально приводить не надо. Это тоже говорит, что мир режим проиграл, внутри страны.





Вне её тоже все оказываются «виновниками». Сначала это были российские олигархи вместе с «вагнеровцами», потом «западные спецслужбы», теперь опять олигархи.





Ну и на санкции наш режим напросился, хотя желания их вводить никакого не было, особенно у Европы. Это было видно невооружённым взглядом, они явно хотели ограничиться «серьезной озабоченностью». Но наш режим очень постарался и добился своего. И санкции явно будут долговременными, вернее до кончины неадекватного режима.





Как высказался экономист Игорь Миронов на Эхе Москвы: «Находясь под санкциями развиваться нормально нельзя. Жить какое-то время можно, но развиваться нет, нельзя». Да, это он про Россию, но к нам относится тем более. У нас ведь даже природных ресурсов особо нет. Кроме калия. Да и тут вполне могут ввести санкции. Впрочем, наш режим утверждает, что Китай их спасёт своими технологиями.





Но спас ли Китай Венесуэлу? Или свою соседку Северную Корею? Последним, правда, хоть небольшую помощь рисом и прочим оказывает, но передовой державой таки не сделал. С изгоями и Китай не хочет сильно завязываться, тем более много денег вкладывать. А нам нужно много. Примеры Кубы, Северной Кореи, Венесуэлы, да и той же России подтверждают, что нормально развиваться под санкциями точно нельзя.





Хотя медленно деградировать можно довольно долго. Особенно при наличии внешней подпитки, как у нашего режима. Но сколько она еще продлится эта внешняя подпитка? В общем, и на этом «фронте» дело явно движется к поражению.





Да, репрессии создают атмосферу всеобщего страха и позволяют пока еще не разжимать «синие пальцы», но это проигранный мир. А проигранный мир – это крах, тут уж лучше войну проиграть, а не мир. Для страны лучше. Тем более если это война с собственным народом.





Не так уж мало в истории случаев, когда страна, проиграв войну, потом выигрывала мир. И это, вообще-то поважнее будет, чем выиграть войну. Обратное тоже довольно часто случается, войну страна выигрывает, а мир потом проигрывает. Так что даже не очень важно выиграет ли режим, самим же начатую войну против прогресса и цивилизации или нет.





Хотя шансов выиграть исчезающе мало. По любому мир режим проиграл и, похоже, проиграл окончательно. Значит-таки падёт, как вон пал СССР. Без войны, если не считать Афганистан, но главным образом по причине проигранного мира, проигранного мирного соревнования с более прогрессивными государствами. Наш режим мир уже тоже проиграл де-факто.







