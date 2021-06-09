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Rondo Wolnej Białorusi появится в Варшаве

Кольцевая развязка, которая получит имя "свободной Беларуси", это место пересечения Южной кольцевой Варшавы и улицы Пуловской.


Центр Белорусской солидарности вместе с политической партией Polska 2050 и инициативой Wolna Białoruś подали предложение на имя мэра Варшавы Рафала Тшасковского о предоставлении одной из кольцевых развязок польской столицы имени «свободной Беларуси» (Rondo Wolnej Białorusi).

Кольцевая развязка, которая получит имя "свободной Беларуси", это место пересечения Южной кольцевой Варшавы и улицы Пуловской. Пресс-секретарь Центра белорусской солидарности Антон Жуков рассказал Польскому радио  об истоках этой инициативы:

- Идея появилась после трагических событий в Минске, когда был убит Роман Бондаренко. Центр Белорусской солидарности начал собирать подписи, чтобы увековечить его память в Варшаве. Однако, согласно польскому законодательству, предоставление имен людей улицам возможно только после пяти лет с момента смерти человека. В связи с этим мы переформатировали нашу идею и решили добиваться придания одной из круговых варшавских развязок имени «свободной Беларуси». Позже эту идею поддержала инициатива Wolna Białoruś и партия Polska 2050.

Председатель Партии Polska 2050 Михал Кабоска считает, что Варшаве нужно место, названное в честь " свободной Беларуси»:

- Такое место нужно как в символическом измерении, так и в практическом. Мы получим место, где вместе с белорусами сможем встречаться и обсуждать, как Польша должна поддержать их в демократических устремлениях. Нам очень повезло, что среди нас живет много белорусов и мы будет вместе вырабатывать методы поддержки их устремлений к демократии. Мы в Польше на протяжении 32 лет пользуемся достижениями демократического строя, который к сожалению до сих пор недоступен для белорусов. Наш долг, наша миссия как народа заключается в том, чтобы помочь белорусам дойти до свободы. По этой причине мы вместе подаем это заявление.
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