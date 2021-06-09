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Андрей Казакевич. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил доктор (PhD) политических наук, директор Института политических исследований «Политическая сфера»





По его словам, позиция Сербии касательно незакрытия для Беларуси воздушного пространства после инцидента с самолетом Ryanair обусловлена двумя факторами.

«Во-первых, Сербия не является членом Европейского Союза и Североатлантического альянса, поэтому она имеет возможность проводить более автономную политику и не всегда следовать позиции европейских стран. Другими словами, страна может не солидаризироваться с позицией ЕС и НАТО», - пояснил он.





Во-вторых, добавил Казакевич, Сербию и Беларусь связывают традиционно тесные связи.





«В особенности речь идет про бизнес-контакты двух стран. Хорошо известен тот факт, что в Беларуси активны бизнес-компании из Сербии. В частности, хорошо известная группа строительных компаний Dana Holdings, которая даже попала под санкции ЕС из-за якобы близких связей с Александром Лукашенко. Более того, до августа 2020 года между странами даже было военное сотрудничество в рамках учений "Славянское братство"», - указал он.





В то же время Казакевич считает, что расценивать позицию Сербию как некую решительную поддержку официального Минску на фоне резкого осуждения Беларуси со стороны стран ЕС после посадки самолета Ryanair не стоит.





«Это (позиция Сербии – прим. ред.), скорее, попытка воздержаться от санкций в отношении Беларуси. Но история эта локальная, а сам жест, скорее, символический, так как Сербия не является важной страной в Европе в плане авиасообщения», - заключил он.





Напомним, что председатель парламента Сербии Ивица Дачич заявил, что страна не собирается закрывать небо для белорусских авиакомпаний.