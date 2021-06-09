







В Польше обострился внутриполитический спор из-за согласия Светланы Тихановской принять участие в мероприятии Рафала Тшасковского «Польша будущего». Заместитель спикера Сейма Польши Рышард Терлецкий написал на своей странице в Twitter, что Светлане Тихановской следует «искать помощи в Москве», если она намерена «рекламировать антидемократическую оппозицию в Польше». В ответ Тихановская призвала не манипулировать ситуацией в Беларуси, где царит страдание. «Я бы хотела, чтобы этот человек посмотрел в глаза матери Романа (Протасевича, - ред.), в глаза моих детей», - ответила лидер белорусской оппозиции на «твит» замглавы Сейма. Польская оппозиция, в свою очередь, подала ходатайство об отстранении Рышарда Терлецкого от должности. О том, чего стоит ожидать от участия Светланы Тихановской во внутриполитическом споре в Польше, Польское Радио побеседовало с экспертом по восточноевропейским делам – Мареком Будзишом.





- Что вы думаете по поводу реакции вице-спикера Сейма на поведение Светланы Тихановской? Была ли она уместной?





- Весь этот обмен мнениями мне кажется, во-первых, неудачным. Во-вторых, эта ситуация показывает глубину существующей проблемы. Представители оппозиции в странах за нашей восточной границей – не только в Беларуси, но и в России – воспринимают Польшу сквозь призму определенного нарратива, который формируется на Западе, а также частью польских СМИ. Это говорит о силе этого либерального посыла, который является в определенной степени критическим в отношении официальной Варшавы. Собственно, этим посылом и руководствуется либеральная или даже частично либеральная оппозиция за нашей восточной границей. Это один момент, еще один – связан с тем, что Светлана Тихановская не является опытным политиком, а ее окружение – делает ошибки. В данном случае мы имеем дело с одной из таких ошибок.





- Значит ли это, что Светлана Тихановская не должна была так реагировать на комментарий Рышарда Терлецкого?





- Светлана Тихановская вообще не должна вмешиваться во внутренние споры в Польше, точно так же, как Польша не должна вмешиваться в споры внутри белорусской оппозиции, принимаю ту или иную сторону. Так не делается. Тем более, что Светлана Тихановская должна быть заинтересована в поддержке всего общественного мнения в Польше. Учитывая то, как общественное мнение в Польше разделено, о чем свидетельствуют результаты выборов, Светлана Тихановская должна понимать, что, вмешиваясь во внутренние споры, она может только потерять подде ку. Это неэффективно. Я бы также рассчитывал, чтобы польская сторона проявляла большую сдержанность в своих комментариях поведения Светланы Тихановской. По крайней мере, в публичном пространстве. Можно было сделать ей замечание по поводу ее вмешательства во внутреннюю ситуацию, и даже нужно было, но не в публичном пространстве, поскольку это порождает неуместный диссонанс.





- Поговорим о так называемом – если это можно так назвать – интервью Романа Протасевича для белорусского государственного телевидения. Может ли оно свидетельствовать о том, что спецслужбы его сломали? Потому что перед нами предстал как будто совсем другой человек.





- Нам неизвестно, что происходило после его задержания. Однозначно можно говорить о том, что давление на Протасевича было очень сильным. СМИ по всему миру показали стоп-кадр, на котором он в определенный момент начинает плакать, поднося запястья к лицу, на которых видно следы увечий. Эти следы, вероятно, свидетельствуют о зверских допросах Протасевича. Впрочем еще на первом его видеообращении были видны неудачно загримированные ссадины на его лице. Это позволяет нам утверждать, что его жестоким образом заставили дать интервью. С другой стороны, чего еще стоит ожидать от репрессивных служб государства, которое неустанно движется в сторону авторитаризма. Не без причины они даже не сменили название КГБ. То, что сказал Протасевич, стоит воспринимать как определенный сценарий, как признание, продиктованное властями. Стоит отметить, что это признание направлено не только против коллективного Запада, но также против определенных кругов в Москве, включая олигархов, которые якобы финансировали блог «Нехта».





- Свидетельствует ли факт, о котором вы только что упомянули, о сотрудничестве белорусских и российских спецслужб?





- Это свидетельствует об определенных линиях разделения. Однозначно можно говорить о связи Лукашенко с российскими спецслужбами. Об этом, в частности, свидетельствует заявление Сергея Нарышкина (директора Службы внешней разведки Российской Федерации) о том, что реакция на санкции Запада против Беларуси будет совместной с российской. Таким образом мы определенно имеем дело с сотрудничеством и налаженной коммуникацией. В то же время это говорит об определенных кругах в России, которые являются противниками Лукашенко.