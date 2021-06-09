+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Миллионы россиян могут быть лишены избирательного права

Представители движения «Голос» считают, что принятые Госдумой РФ законы, ограничивающие участие граждан в выборах, носят репрессивный характер и не соответствуют Конституции.

.

В России нарастает обеспокоенность тем, что несколько миллионов граждан могут лишиться права участвовать в выборах. Представители движения «Голос», следящего за демократическими процессами в России, считают, что принятые Государственной Думой РФ законы, ограничивающие участие граждан в выборах, носят репрессивный характер и не соответствуют Конституции.

Сопредседатель движения «Голос» Виталий Аверин заявил, что закон, запрещающий лицам, связанным с организациями, признанными «экстремистскими», выдвигать свои кандидатуры на выборах, коснется нескольких миллионов россиян, в основном тех, кто связан с оппозицией режиму Путина.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]