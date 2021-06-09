Миллионы россиян могут быть лишены избирательного права

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В России нарастает обеспокоенность тем, что несколько миллионов граждан могут лишиться права участвовать в выборах. Представители движения «Голос», следящего за демократическими процессами в России, считают, что принятые Государственной Думой РФ законы, ограничивающие участие граждан в выборах, носят репрессивный характер и не соответствуют Конституции.





Сопредседатель движения «Голос» Виталий Аверин заявил, что закон, запрещающий лицам, связанным с организациями, признанными «экстремистскими», выдвигать свои кандидатуры на выборах, коснется нескольких миллионов россиян, в основном тех, кто связан с оппозицией режиму Путина.







