Месть Польше или День единения народа – Игорь Драко

Интересно, что тогда, в дни восьмидесятилетия, государственная пропаганда и сами государевы люди как будто в рот воды набрали: мол, было и было воссоединение белорусского народа, дело прошлое, чего ворошить-то. Предполагаю, что я был чуть ли не единственным белорусом, который отреагировал на событие, написав пост на сайте «Белорусский партизан». И начал я его так:





«Назовите мне имя беларусского политика или говорящего о политике, который бы отважился заявить, что половину Беларуси нужно вернуть Польше, потому как действия Советского Союза в 1939 были незаконными с точки зрения международного права».





Про что еще я писал в посте почти двухлетней давности, интересующие могут узнать, обратившись к нему, а сегодня я спрашиваю у тех, кто решился сделать 17 сентября днем национального единства: «Вы это взаправду или понарошку?»





Отбросим в сторону очевидную неспособность нынешних властей объединить беларусов, так сказать, в свою пользу, и просто представим, о чем вообще им придется говорить, «навязывая» народу единение на основе событий осени 1939 года. По большому счету, именно 17 сентября должно быть Днем Республики/Независимости, ведь Беларусь как раз тогда состоялась как территория (ну, плюс-минус, как говорится). Альтернативой этой дате может быть день, в который БССР на излете существования Советского Союза заявила о своем суверенитете, или 25 марта, связанное с историей БНР. Откажутся ли власти от 3 июля? Разумеется, нет, пока Лукашенко их «главный». Выходит, что День народного единства – не основной государственный праздник. И как его пиарить в таком случае?





Ладно, пропаганда будет как-то выкручиваться, по обыкновению неумело, но что должно стать результатом ее потуг? Может, эмоциональное и моральное удовлетворение народа от того, что историческая справедливость восторжествовала? Если так, то пропаганде придется вознести до небес СССР и низвергнуть в преисподнюю Польшу. Ну, Советского Союза больше нет, ему все равно, что про него скажут пропагандисты Лукашенко, а вот Польша…





Есть подозрение, что 17 сентября стало темой для обсуждения в связи с «польским следом» в беларусском протесте. Не единением народа озабочены власти и ее слуги от пропаганды, а местью Польше. И опять тот же вопрос: с Польшей бодаться будем взаправду или понарошку? И ответ на него такой же, как и адресованный народу. Взаправду – тогда 17 сентября надо делать Днем Республики/Независимости, главным государственным праздником, пусть и под именем Дня народного единства. Понарошку – ну, ввести дату, без выходного дня, и чутка поболтать по БТ и в газете «СБ» про плохих поляков, которые относились к беларусам как к людям второго сорта. Поляки что-то ответят, на том конфликт будет исчерпан.





Дело в том, что власти надеются (даже страстно хотят) восстановить отношения с Польшей и шире – с Западом. Помните, как весной 2020 года Макей чуть ли не прыгал от счастья, когда из Польши прибыл гуманитарный груз в рамках помощи в борьбе с коронавирусом. И как министр говорил, что тесты российского производства стране не очень-то нужны и качество у них сомнительное.





Власти не способны обеспечить народное единство (вместо него, применяя репрессии, они добиваются лишь покорности граждан), страшатся увеличения зависимости Беларуси (их самих) от России. В такой ситуации им нужна хоть какая-то поддержка со стороны Запада. А так как Польша играет роль «смотрителя за Беларусью», на который ее утвердили «серьезные геополитические игроки», то дразнить ее лишний раз тутошние власти не станут. Случай с посадкой самолета показал им, что Запад умеет больно наказывать, если кто-то переходит красные линии.





Взаправду наши власти способны проводить репрессии против собственных граждан, а вот грозить Западу или отдельной Польше – только понарошку.



