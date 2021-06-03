Министерство иностранных дел Литвы. Фото: gazeta.ru









С октября 2020 года Пулокас работал из Вильнюса. После отзыва посла посольства Литвы в Минске будет возглавлять временный поверенный в делах, пишет Белсат.





Поскольку Литва не признает Александра Лукашенко законно избранным президентом, новоназначенный посол не сможет вручить ему верительные грамоты.





«Временный управляющий останется в Минске до тех пор, пока не изменятся обстоятельства», – заявила главный советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите.















