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Эксперт о Дне единства: «Гетто все острее присутствует»

Накануне Александр Лукашенко подписал указ об учреждении государственного праздника – «Дня народного единства». Он будет отмечаться 17 сентября (не выходной день).




– Чем меньше единство, тем больше надо праздновать. Чем хуже и труднее, тем больше надо праздновать, что жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, ходить на ВДНХ, – сказал Кирилл Рогов на Эхе Москвы. – Для меня эта новость немножко рифмуется с Петербуржским экономическим форумом.

Понятно же, что все это довольно кризисно выглядит для обеих стран – и для России и Беларуси – именно в силу изоляции от естественных каких-то партнеров, от экономической изоляции, политической, идейной изоляции.

И им нужно у себя свою ВДНХ создавать, показывать, что у нас всё, как и положено. Там все обсуждают, тенденции мирового экономического развития, инновационных IT… Вот как будто у нас все то же самое, как и в остальном мире.

И это чувство гетто, оно все острее в этом присутствует, гетто, которое делает, что все нормально, и это цветущий сад.
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