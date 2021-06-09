Эксперт о Дне единства: «Гетто все острее присутствует»













– Чем меньше единство, тем больше надо праздновать. Чем хуже и труднее, тем больше надо праздновать, что жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, ходить на ВДНХ, – сказал Кирилл Рогов на Эхе Москвы . – Для меня эта новость немножко рифмуется с Петербуржским экономическим форумом.





Понятно же, что все это довольно кризисно выглядит для обеих стран – и для России и Беларуси – именно в силу изоляции от естественных каких-то партнеров, от экономической изоляции, политической, идейной изоляции.





И им нужно у себя свою ВДНХ создавать, показывать, что у нас всё, как и положено. Там все обсуждают, тенденции мирового экономического развития, инновационных IT… Вот как будто у нас все то же самое, как и в остальном мире.





И это чувство гетто, оно все острее в этом присутствует, гетто, которое делает, что все нормально, и это цветущий сад.