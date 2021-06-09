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Верховный представитель ЕС назвал Лукашенко диктатором. Впервые

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал Александра Лукашенко диктатором.


"Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором", сказал Боррель во время пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, в которой говорилось о принудительной посадку в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и дальнейшем задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги, пишет DW.
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