Верховный представитель ЕС назвал Лукашенко диктатором. Впервые
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал Александра Лукашенко диктатором.
"Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором", сказал Боррель во время пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, в которой говорилось о принудительной посадку в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и дальнейшем задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги, пишет DW.
07:14 09/06/2021
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