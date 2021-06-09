+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минск серьезно уступил российскому давлению в области безопасности

Положение Беларуси в регионе с точки зрения национальной безопасности ухудшилось.

Минск серьезно уступил российскому давлению в области безопасности
Это констатируется в преамбуле 20-го выпуска «Минского барометра», в котором анализируются внешняя политика Беларуси и состояние безопасности в марте и апреле 2021 года. Новый выпуск на текущей неделе был представлен Советом по международным отношениям «Минский диалог». 

Как отмечают эксперты, отношения с Россией продолжают демонстрировать рост координации по линии различных ведомств, в первую очередь – сфере безопасности и обороны. 

В рассматриваемый период произошел новый всплеск эскалационной динамики в отношениях Беларуси и Евросоюза. Минск завершил юридическое оформление механизмов реагирования (контрсанкций) на ограничительные меры со стороны ЕС.

Традиционно ровно развивалось взаимодействие с Китаем. Усилилась координация позиций двух стран в международных организациях.

Негативная динамика наблюдалась на американском и украинском направлениях. В отношениях с США был приостановлен процесс возвращения послов, Вашингтон объявил о возобновлении экономических санкций, белорусские власти обвинили США в планировании покушения на Лукашенко. Украина начала реализовывать полномасштабную стратегию по защите украинского рынка и производителей от белорусской продукции. Оба этих направления получили рекордные 31 пунктов со знаком «минус».

Ситуация в области региональной безопасности определялась новым витком напряженности вокруг конфликта на востоке Украины. Он не привел к полномасштабной войне или российскому вторжению, но способствовал дальнейшему расколу и милитаризации в регионе.

Положение Беларуси в регионе с точки зрения национальной безопасности ухудшилось. Минск серьезно уступил российскому давлению в области безопасности, что проявило себя в беспрецедентных шагах – подписании пятилетнего Стратегического плана, согласии на совместное боевое дежурство с ВКС РФ на белорусской территории, создании совместных учебных центров – и уже повлияло на приоритеты в обучении войск. Уровень региональной напряжённости переместился в оранжевую зону.
Источник: Виктор Беляев, Thinktanks.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]