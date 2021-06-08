+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Варшава ответила Лукашенко на объявление праздника в день раздела Польши фашистами и СССР

Инициативу Лукашенко по установлению "Дня народного единства" Беларуси в день нападения на Польшу назвали надругательством над памятью не только польских, но и белорусских жертв.

Варшава ответила Лукашенко на объявление праздника в день раздела Польши фашистами и СССР
Обложка советского журнала "Крокодил", посвященная событиям 17 сентября 1939 года
В Институте национальной памяти Польши заявили, что нападение СССР на Польшу 17 сентября 1939 года является не «Днем национального единства Беларуси», а «днем единства двух тоталитарных режимов» — советского и нацистского. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает Укринформ.

Отмечается, что таким образом в Польше отреагировал на решение Александра Лукашенко установить новый праздник — День национального единства Беларуси, который должен отмечаться 17 сентября, в день нападения СССР на Польшу.

В ИНП Польши подчеркнули, что 17 сентября 1939 Сталин выполнил свое обязательство перед Гитлером в соответствии с тайным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа, а нападение Красной армии на Польшу позволило третьему рейху быстрее завоевать страну. Поэтому, 17 сентября является символом преступного сотрудничества Гитлера и Сталина в подчинении свободных народов Европы.

«То, что 17 сентября 1939 года объявлено «Днем национального единства Беларуси», является надругательством над памятью не только польских, но и белорусских жертв двух тоталитарных режимов. На самом деле 17 сентября 1939 — это «день двух тоталитарных режимов», — отмечает институт нацпамяти Польши.

В Польше напомнили, что немецко-советское сотрудничество принесло порабощение миллионам граждан Польши, в том числе и национальным меньшинствам.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]