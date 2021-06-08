В Институте национальной памяти Польши заявили, что нападение СССР на Польшу 17 сентября 1939 года является не «Днем национального единства Беларуси», а «днем единства двух тоталитарных режимов» — советского и нацистского. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает Укринформ.





Отмечается, что таким образом в Польше отреагировал на решение Александра Лукашенко установить новый праздник — День национального единства Беларуси, который должен отмечаться 17 сентября, в день нападения СССР на Польшу.





В ИНП Польши подчеркнули, что 17 сентября 1939 Сталин выполнил свое обязательство перед Гитлером в соответствии с тайным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа, а нападение Красной армии на Польшу позволило третьему рейху быстрее завоевать страну. Поэтому, 17 сентября является символом преступного сотрудничества Гитлера и Сталина в подчинении свободных народов Европы.





«То, что 17 сентября 1939 года объявлено «Днем национального единства Беларуси», является надругательством над памятью не только польских, но и белорусских жертв двух тоталитарных режимов. На самом деле 17 сентября 1939 — это «день двух тоталитарных режимов», — отмечает институт нацпамяти Польши.





В Польше напомнили, что немецко-советское сотрудничество принесло порабощение миллионам граждан Польши, в том числе и национальным меньшинствам.











