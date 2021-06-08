"Я согласен со всеми вами, что перед нами диктатор. Я согласен со всеми вами, что он (Александр Лукашенко - ИФ) пользуется поддержкой России. Я согласен со всеми вами, что мы должны продолжать оказывать давление и использовать все наши возможности и инструменты для поддержки гражданского общества в Беларуси", - сказал он, выступая во вторник на сессии Европарламента.





Боррель отметил, что Россия недавно возобновила грант в $500 млн Минску и что российская поддержка очень важна для Лукашенко, пишет interfax.by



