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Лидеры ЕС на саммите по России учтут, что она поддерживает власти Беларуси

Лидеры стран Европейского союза на предстоящем саммите по отношениям с Россией учтут, что она поддерживает официальный Минск, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Я согласен со всеми вами, что перед нами диктатор. Я согласен со всеми вами, что он (Александр Лукашенко - ИФ) пользуется поддержкой России. Я согласен со всеми вами, что мы должны продолжать оказывать давление и использовать все наши возможности и инструменты для поддержки гражданского общества в Беларуси", - сказал он, выступая во вторник на сессии Европарламента.

Боррель отметил, что Россия недавно возобновила грант в $500 млн Минску и что российская поддержка очень важна для Лукашенко, пишет interfax.by
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