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Тихановская встретилась с президентом Чехии. Посмотрите, как был оформлен стол

Светлана Тихановская встретилась с президентом Чехии Милошем Земаном.


Сегодня Светлана Тихановская встретилась с президентом Чехии Милошем Земаном. Он начал встречу со слов восхищения и поддержки беларусам, борющимся за свою свободу. Президент Чехии отметил, что Беларусь — это единственный вопрос, объединяющий все политические силы Чехии, и выразил готовность помогать, пишет Наша нива.

Светлана Тихановская рассказала Милошу Земану о судьбе политзаключённого Николая Статкевича, которого он навещал в Минске в 2002 году.

«Мы благодарны Чехии и всему международному сообществу за поддержку беларусского народа в его борьбе за демократию, но полностью отдаём себе отчёт в том, что это, прежде всего, задача самих беларусов», — подчеркнула Тихановская.

В ходе визита ещё предстоят встречи Светланы Тихановской с премьер-министром, министром иностранных дел и спикером нижней палаты парламента Чехии.
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