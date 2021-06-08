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Эксперты: Возобновление противостояния может произойти в любой момент

Ситуация в регионе будет сохранять относительно высокий уровень напряженности до окончания осенью серии громких военных учений: маневров НАТО «Защитник Европы», белорусско-российских учений «Запад» и ответных учений Украины и стран НАТО.

Эксперты: Возобновление противостояния может произойти в любой момент
Фото: voennoedelo.com
Затяжной период напряженности повлечет за собой необратимые последствия для единства самого региона уже в ближайшей перспективе, среди которых будет его милитаризация, интернационализация региональных проблем и рост иностранного военного присутствия. Об этом говорится в новом выпуске «Минского барометра», опубликованного на сайте Совета по международным отношениям «Минский диалог»

«Защитник Европы - 2020»


Вдобавок к уже существовавшим сложностям в отношениях с соседями в сфере безопасности Минск столкнется с новыми проблемами такого рода в отношениях с Киевом, что обусловлено и уступками Москве со стороны белорусского руководства в военной сфере и транзите, а также общей политикой украинского правительства, пытающегося стать важным партнером Запада в регионе. Украина уже обозначила намерение продолжить жесткую линию в отношении Минска.

Ситуация внутри самой Беларуси, отмечают эксперты, также останется шаткой. 
С одной стороны, власти смогли справиться с уличными акциями. 

С другой — в отсутствие идейной спаянности или значительных материальных стимулов, либо иных факторов консолидации властная система остается рыхлой даже в том, что касается силовых структур, и вынуждена делать все большие уступки Кремлю. 
В условиях непростого социально-экономического положения и отказа руководства страны от подлинного общественного диалога это означает возможность возобновления противостояния в любой момент, хотя отнюдь не гарантирует победы оппонентов действующей власти.
"Белорусский партизан"
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