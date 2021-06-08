Одновременно Александр Лукашенко учредил День народного единства: государственный праздник предлагается отмечать 17 сентября. Дата отсылает к событиям 1939 года, когда Западная Беларусь была присоединена к БССР.





UDF поинтересовался у экспертов: зачем властям могли понадобиться эти шаги.

«Причина может крыться в пенитенциарной системе, которая уже не знает куда девать столько людей»

Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF отметил, что режим освобождением политзаключенных может преследовать несколько целей.





Лукашенко задумался об освобождении политзаключенных: для чего это используют и кого амнистируют?





«Это может быть сигнал в сторону Запада, попытка показать, что власти исправляются. Во-вторых, это может быть символическое действие ко Дню независимости. В-третьих, причина может крыться в пенитенциарной системе, которая уже не знает куда девать столько людей. А возможно, все эти причины сказались вместе», – считает Марголин.









Он назвал и еще одно возможное основание, которым могли руководствоваться власти.





«Лукашенко слетал в Сочи и, судя по всему, безрезультатно. Не считать же 500 миллионов долларов, которые давно были обещаны и которые пойдут в российский же карман как выплаты по предыдущим кредитам, серьезной помощью. После инцидента с самолетом Ryanair вряд ли власти освобождением политзаключенных могут существенно изменить позицию Запада. Зато этот шаг Лукашенко может быть рассчитан на Путина: ты мне денег не даешь, тогда я буду улучшать отношения с Западом, выпущу политзаключенных», – сказал Марголин.









Для чего руководитель Беларуси учредил День народное единства?





«Это из той же категории, когда нелегалы внезапно оказались со стороны Беларуси у границ Литвы и Польши. Явно сквозит желание насолить Польше. Одни считают день 17 сентября освобождением Западной Беларуси, а другие – днем оккупации части польской территории. Раньше хватало ума и выдержки и у советской власти, и у режима Лукашенко (в первые 25 лет) не трогать эту дату, понимая, что акцентирование внимания на ней не будет способствовать улучшению белорусско-польских отношений. Но теперь для Минска это один из этапов борьбы с воображаемыми польскими кукловодами», – полагает Марголин.





Утверждены драконовские поправки к Уголовному кодексу. Например, если человека на протяжении года дважды судили по «административке» за участие в несанкционированных акциях, то на третий раз на него могут завести уголовное дело. Какие последствия будет иметь новое законодательство?





«Думаю, что по большому счету никаких. Если власти нужно, она начинает уголовное преследование и судит человека не задумываясь. А если вновь начнутся массовые протесты, то понятно, что 100 тысяч человек к уголовной ответственности не привлечешь. Не найдется столько следователей, прокуроров и судей», – считает Марголин.

«Амнистия не будет касаться не Тихановского, ни Статкевича, ни Бабарико»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF отметил, что режим возвращается к своей обычной практике в отношении политзаключенных.





«А именно – к досрочному освобождению не ключевых политзаключенных. Так было в 2011 году, после Плошчы-2010, когда политзаключенным предлагали написать так называемые покаянныя письма. Таким образом система понижает градус недовольства внутри общества, а с другой стороны прошения о помиловании дают возможность власти продемонстрировать свою победу: те, кто боролся с режимом и считал Лукашенко чуть ли не людоедом, просит у него прощения, признает свои ошибки. Это безусловно будет использовано пропагандисткой машиной», – сказал Усов.





По его мнению, освобождение части политзаключенных также будет использовано как жест доброй воли со стороны руководителя страны, который готов простить своих врагов, которые стали объектами для манипуляций со стороны деструктивных сил.





«Амнистия не будет касаться не Тихановского, ни Статкевича, ни Бабарико, ни Северинца. Кого она может коснуться, так это блогеров, членов избирательных штабов, рядовых участников протестов – но не идеологически жестких противники режима», – полагает Усов.









При этом он не исключает, что нынешняя история может быть коварно использована властями.





«За решеткой сейчас сотни политзаключенных, но отпущены могут быть единицы. Существует вероятность, что прошения о помиловании в большинстве своим могут быть не удовлетворены. Это может быть психологической уловкой, чтобы сломить людей», – отметил Усов.





Может ли освобождение части политзаключенных изменить позицию западных стран и заставить их отказаться от санкций?





«Не думаю. Запад требует освобождения всех политзаключенных, а не половинчатых решений. После посадки самолета Ryanair в минском аэропорту западные станы не намерены идти на какие-то уступки и компромиссы без выполнения всего пакета требований с их стороны», – считает Усов.



