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Видео. Во Франции Макрон вышел к народу и получил пощечину

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел к народу во французском департаменте Дром и получил пощечину. Видео инцидента публикует телеканал BFMTV в Twitter.

 
Инцидент произошел после посещения Макроном лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж.

На распространившемся в соцсетях видео видно, что глава республики подошел к ожидавшим его на улице людям и взял за руку одного из мужчин. Однако тот размахнулся другой рукой, чтобы ударить президента по лицу.
После этого в ситуацию вмешалась охрана и скрутила бородатого человека в медицинской маске.

Как сообщил телеканал BFMTV, в Елисейском дворце подтвердили инцидент, отметив, что речь идет не о пощечине, а о попытке ее нанести. Полиция задержала двух человек.

Французские политики осудили и назвали неприемлемой физическую агрессию против главы государства. Солидарность с президентом выразили лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и премьер-министр республики Жан Кастекс.
РИА Новости
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