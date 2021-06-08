Видео. Во Франции Макрон вышел к народу и получил пощечину

Инцидент произошел после посещения Макроном лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж.





На распространившемся в соцсетях видео видно, что глава республики подошел к ожидавшим его на улице людям и взял за руку одного из мужчин. Однако тот размахнулся другой рукой, чтобы ударить президента по лицу.

После этого в ситуацию вмешалась охрана и скрутила бородатого человека в медицинской маске.





Как сообщил телеканал BFMTV, в Елисейском дворце подтвердили инцидент, отметив, что речь идет не о пощечине, а о попытке ее нанести. Полиция задержала двух человек.





Французские политики осудили и назвали неприемлемой физическую агрессию против главы государства. Солидарность с президентом выразили лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и премьер-министр республики Жан Кастекс.