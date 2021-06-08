Карбалевич - о большой мине под новый "праздник"

Валерий Карбалевич. По просьбе « Салiдарнасцi » эту новость прокомментировал политолог





— Следует уточнить, что власти понимают под «народным единством» не весь народ, а только ту часть, которая поддерживает Лукашенко. Те, кто против, — это, собственно говоря, не народ, а враги народа, и с врагами церемониться не стоит, — сказал в экспресс-комментарии эксперт. — Поэтому когда власти говорят о народном единстве, Год единства, День единства, — это означает консолидацию сторонников Лукашенко.





Собеседник отмечает, что к поиску новых памятных дат белорусские власти заставил обратиться полный крах прежней идеологии.





— Дело в том, что вся идеологическая система Лукашенко рухнула в прошлом году при активном участии самих властей. Полностью разрушены все идеологемы: о стабильности, о многовекторности, о белорусской социальной модели как экономически эффективной, которую еще называли «восточно-европейский экономический тигр», о Беларуси, как о доноре региональной стабильности и безопасности. Все рухнуло, осталась голая сила.





В прошлом году власти не слишком задумывались над этой проблемой. Сейчас, когда ситуация более или менее стабилизировалась, они поняли, что одной грубой силы мало, надо какие-то идеологические подпорки. И вот решили предложить не нарратив будущего, а апелляцию к прошлому, — говорит Валерий Карбалевич.





Но, апеллируя к конкретному периоду в истории, по его мнению, идеологи не учли один «деликатный нюанс».





— Почему-то власти решили, если молодежи расскажут о том, какой геноцид фашисты устраивали против белорусского народа, то она полюбит Лукашенко. Он же хочет объявить себя наследником этой победы, а всех своих противников —наследниками фашизма. Это очень грубая манипуляция, которая вряд ли сработает.





Конечно, события объединения Восточной и Западной Беларуси можно обернуть и против Польши, и, вообще, против Запада. Но в этом празднике есть один очень деликатный нюанс.





Дело в том, что освобождение Западной Беларуси произошло в момент, когда Советский Союз и фашистская Германия были военно-политическими союзниками (с 1939 по 1941 год) и вместе воевали против общего врага, в данном случае против Польши.





И тогда Брестскую крепость брали гитлеровские войска, после чего в Бресте прошел их совместный парад с Красной армией.





В этом месте возникает очень тонкий нюанс: что же мы празднуем? Да, объединение белорусов в одно государство — это хорошо, но произошло оно в результате союза с фашистами.





Этот факт до сих пор останавливал идеологов Советского прошлого, да и властей современной Беларуси, потому что нюанс такой, неприятный, и не хотелось на нем акцентировать внимание.





А сейчас вдруг решили, что время подходящее, да еще на фоне разговоров о реабилитации нацизма и даже принятии соответствующих законов! «Как же так?», — обязательно скажут оппоненты-историки.





Прославление этого периода, когда Советский Союз и фашистская Германия были союзниками, определенно, подкладывает под этот праздник большую мину, — заключил Карбалевич.